City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Adidas e Stella McCartney per la nazionale GB alle Olimpiadi di Rio 2016

Dopo il successo del 2012 Adidas e Stella McCartney firmano ancora le divise della nazionale britannica per le Olimpiadi di Rio 2016, tra tessuti hi-tech e un nuovo stemma

29 Aprile 2016 - 09:32 | di Vincenzo Comi

Rio 2016: Olimpiadi e divise della nazionale britannica Adidas by Stella McCartney

di M. Carmela Di Marte – Dopo il grande successo del 2012, si rinnova la collaborazione tra Adidas e la stilista inglese Stella McCartney, scelta come direttore creativo delle divise per la nazionale GB alle Olimpiadi di Rio 2016.

Un connubio vincente quello che unisce da alcuni anni moda e sport, dove la tecnologia si fonde con l’estetica, e che vede impiegati nel campo della moda materiali del tutto innovativi, come l’Adizero – che rende le divise  più leggere del 10% rispetto a quelle del 2012, permettendo agli atleti maggior velocità –ed il Climachill, ideato per permettere a chi le indossa di resistere al clima caldo-umido dell’estate di Rio, donandogli una sensazione di freschezza.

Al centro delle divise vi è il nuovo stemma, disegnato per rendere omaggio alle quattro nazioni del Regno Unito e per sottolineare l’unione tra il team olimpico e paraolimpico.

Affinché il prodotto fosse perfetto ed unico, sono stati inoltre coinvolti nello sviluppo anche diversi atleti olimpici, tra cui le medaglie d’oro Jessica Ennis-Hill e Laura Trott, i campioni di Triathlon Alistair e Jonny Brownlee, la medaglia d’oro ai Commonwealth Games Tom Daley, la vincitrice della British National Road Race , Lizzie Armitstead, l’eroe della Ryder Cup, Justin Rose ed infine la star della ginnastica Max Whitlock.

Divise Adidas disegnate da Stella McCartney per la squadra britannica a Rio 2016

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?