Adidas e Stella McCartney per la nazionale GB alle Olimpiadi di Rio 2016

Dopo il successo del 2012 Adidas e Stella McCartney firmano ancora le divise della nazionale britannica per le Olimpiadi di Rio 2016, tra tessuti hi-tech e un nuovo stemma

di M. Carmela Di Marte – Dopo il grande successo del 2012, si rinnova la collaborazione tra Adidas e la stilista inglese Stella McCartney, scelta come direttore creativo delle divise per la nazionale GB alle Olimpiadi di Rio 2016.

Un connubio vincente quello che unisce da alcuni anni moda e sport, dove la tecnologia si fonde con l’estetica, e che vede impiegati nel campo della moda materiali del tutto innovativi, come l’Adizero – che rende le divise più leggere del 10% rispetto a quelle del 2012, permettendo agli atleti maggior velocità –ed il Climachill, ideato per permettere a chi le indossa di resistere al clima caldo-umido dell’estate di Rio, donandogli una sensazione di freschezza.

Al centro delle divise vi è il nuovo stemma, disegnato per rendere omaggio alle quattro nazioni del Regno Unito e per sottolineare l’unione tra il team olimpico e paraolimpico.

Affinché il prodotto fosse perfetto ed unico, sono stati inoltre coinvolti nello sviluppo anche diversi atleti olimpici, tra cui le medaglie d’oro Jessica Ennis-Hill e Laura Trott, i campioni di Triathlon Alistair e Jonny Brownlee, la medaglia d’oro ai Commonwealth Games Tom Daley, la vincitrice della British National Road Race , Lizzie Armitstead, l’eroe della Ryder Cup, Justin Rose ed infine la star della ginnastica Max Whitlock.