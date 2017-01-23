Aeroporto dello Stretto, una buona notizia. Prorogato l’esercizio provvisorio

Una piccola buona notizia per l’Aeroporto dello Stretto, ma per arrivare ad un lieto fine ne serviranno altre. I giudici fallimentari hanno concesso la proroga dell’esercizio provvisorio alla Sogas, la società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto.

È stato il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, a darne notizia durante una riunione con il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il direttore generale del dipartimento Bilancio della Regione Calabria e i curatori fallimentari della Sogas che si è tenuta presso il Palazzo del Governo.

‘Il prefetto ha dato comunicazione del decreto emesso in Camera di consiglio lo scorso 20 gennaio dai giudici fallimentari circa la concessione della proroga dell’esercizio provvisorio. Gli enti soci, nel corso dell’incontro, hanno garantito l’impegno per assicurare l’esercizio provvisorio’, è scritto in una nota della Prefettura.