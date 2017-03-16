City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aeroporto dello Stretto: ‘Compiuto passo in avanti’

Dopo l'incontro al ministero il sindaco parla di buone notizie e di soluzioni per garantire la continuità del servizio aereo da e per Reggio Calabria

16 Marzo 2017 - 09:01 | di Vincenzo Comi

Palazzo San Giorgio

Ecco la nota del Sindaco Falcomatà a seguito dell’incontro di ieri tenutosi a Roma: 

“Buone notizie dall’incontro romano di oggi. Le soluzioni individuate ci consentiranno di garantire la continuità nel servizio aereo da e per l’aeroporto di Reggio Calabria, senza alcuna interruzione. Con la collaborazione di tutti, nei prossimi giorni, dovremmo essere in grado di formalizzare le soluzioni volte a salvare e rilanciare l’offerta volativa sul Tito Minniti. Sono ottimista, un passo in avanti concreto è stato compiuto, ma bisogna rimanere vigili e continuare a lavorare con grande senso di responsabilità come abbiamo sempre fatto». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro tenutosi oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la continuità dei collegamenti aerei sull’aeroporto dello Stretto”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Aeroporto dello Stretto Tito MinnitiGiuseppe FalcomatàReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?