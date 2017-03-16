Aeroporto dello Stretto: ‘Compiuto passo in avanti’

Ecco la nota del Sindaco Falcomatà a seguito dell’incontro di ieri tenutosi a Roma:

“Buone notizie dall’incontro romano di oggi. Le soluzioni individuate ci consentiranno di garantire la continuità nel servizio aereo da e per l’aeroporto di Reggio Calabria, senza alcuna interruzione. Con la collaborazione di tutti, nei prossimi giorni, dovremmo essere in grado di formalizzare le soluzioni volte a salvare e rilanciare l’offerta volativa sul Tito Minniti. Sono ottimista, un passo in avanti concreto è stato compiuto, ma bisogna rimanere vigili e continuare a lavorare con grande senso di responsabilità come abbiamo sempre fatto». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro tenutosi oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la continuità dei collegamenti aerei sull’aeroporto dello Stretto”.