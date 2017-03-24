Aeroporto dello Stretto, Falcomatà: ‘L’aeroporto è salvo, è la vittoria di un’intera città’

«L’aeroporto dello Stretto è salvo, Alitalia continuerà a volare e da oggi avremo la possibilità di programmare e pianificare l’ampliamento dell’offerta delle tratte aeree da e per Reggio Calabria. E’ stata una trattativa lunga e difficile. Abbiamo lavorato in silenzio con grande senso di responsabilità, pronti anche ad alzare la voce quando necessario. Questa è la vittoria di un’intera città. Grazie al ministro Delrio al presidente Oliverio, al Prefetto Di Bari e alla disponibilità dimostrata da Alitalia.

Ora guardiamo al futuro con più serenità e pianifichiamo il rilancio dello scalo». Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando gli esiti dell’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha sancito la continuità dei voli di Alitalia da e per l’aereroporto di Reggio Calabria.