Aeroporto dello Stretto, si va verso gestore unico per la Calabria ?

Sacal e Ase Spa in corsa per la concessione trentennale della gestione di Reggio e Crotone: se vince Sacal gli scali calabresi avrebbero un solo gestore

Sono due le società in gara per la gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, la Sacal, che gestisce attualmente lo scalo di Lamezia Terme e la Ase Spa. Lo rende noto l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione Civile, “all’esito delle verifiche sulle domande di partecipazione e sulla correlata documentazione amministrativa prodotta dalle società che hanno presentato la domanda di partecipazione per l’affidamento della concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti”.

Il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), prosegue l’Enac, ha già inviato le relative comunicazioni alle società interessate. I lavori proseguiranno con la seduta pubblica convocata per domani “per la verifica, da parte del Rup, della completezza delle offerte delle società ammesse, contenute nelle rispettive buste B, che verranno consegnate alla Commissione giudicatrice che proseguirà i lavori in sedute riservate”.

Salgono dunque le possibilità di avere una società unica di gestione dei tre aeroporti calabresi, ipotesi che si verificherà se a vincere il bando sarà la Sacal. Un modello al quale hanno già detto di guardare con favore sia il ministro ai Trasporti Graziano Delrio, che il governatore Mario Oliverio.