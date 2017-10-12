Lamezia, Aegean annuncia il volo per Atene per l’estate 2018
La compagnia aerea greca punta sul collegamento tra Lamezia e Atene per l'estate 2018, ma gli operativi dei voli non sono ancora stati resi noti
12 Ottobre 2017 - 12:08 | di Redazione
Aegean Airlines, principale compagnia aerea greca, annuncia di voler collegare Lamezia con Atene per l’estate 2018.
Ancora non sono stati resi noti gli operativi dei voli. Tale collegamento rientra nell’ambito di un progetto della compagnia finalizzato all’espansione verso quei mercati europei in grado di incrementare il turismo verso la Grecia.
Fonte: aeroportiCalabria.com
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