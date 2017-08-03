È già iniziato #Afterhours30, tour dedicato a questi 30 anni di musica.

15 date e 15 feste diverse, tutte fuori casa. Per la prima volta in questi 30 anni abbiamo scelto di non includere Milano nel tour. Nel 2018 capirete perché.

Insieme a noi, in alcune tappe di questa avventura (Roma 27.07, Matera 28.07, Taormina 22.08, Brescia 25.08), ci sarà un ospite speciale e un amico speciale: Giorgio Prette. Insomma, noi vi aspettiamo e non vediamo l’ora.

Si chiude l’8 settembre a Fontaneto d’Agogna e poi – ve lo diciamo oggi che siamo pieni di voglia di iniziare questo tour e soprattutto siamo lucidissimi- ci fermeremo per una lunga pausa dopo due anni davvero intensi. Ma ci penseremo a settembre.

Ora andiamo a festeggiare. Chi viene?

Qui le date: http://bit.ly/2srW5SA