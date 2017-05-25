Aggressione a Don Giorgio, Iorfida: “E’ il segnale di una crisi profonda”

Riceviamo e pubblichiamo – L’aggressione a Don Giorgio Costantino, sacerdote impegnato a favore dei più bisognosi e dei giovani, da parte di altri giovani non può che gettarci nello sconforto più assoluto.

Il segnale di una crisi di valori

E’ forse il segnale di una crisi profonda di valori che investe la nostra società e l’intero Paese e tocca soprattutto i giovani, coloro ai quali speriamo di poter passare il testimone e che riteniamo possano essere gli artefici di un rinnovamento civile, sociale e culturale. Continuiamo, nonostante tutto, nonostante il gesto vile che ci offende, a credere nella nostra gioventù, nella capacità dei giovani di voler costruire nuovi mondi, ma tale evento – vorrei tra l’altro ricordare i ripetuti gesti vandalici perpetrati nei confronti della Chiesa Ortodossa di San Paolo – dimostra che ancora c’è molto da fare da parte delle Istituzioni di questa Città e da parte anche e soprattutto della Scuola che talora non sempre riesce a comunicare quei valori civici che un tempo andavano sotto l’ormai vetusto nome di educazione civica.

Resta ancora molto da fare anche per chi si occupa di cultura – Associazioni e Circoli – che devono avere la capacità di venir fuori dagli Horti conclusi in cui spesso si rinchiudono per aprirsi alle ricche e complesse problematicità di un mondo giovanile che si presenta come un mondo sconosciuto, un pianeta a noi parallelo che non riusciamo a incrociare.

Solidarietà e auguri a Don Giorgio

A Don Giorgio Costantino l’augurio di una pronta guarigione. Alla Chiesa reggina e al suo presule la nostra piena solidarietà e il nostro convinto sostegno.

Stefano Iorfida-Presidente Associazione Anassilaos