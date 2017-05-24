Aggressione Don Giorgio Costantino, la solidarietà del gruppo Giovani Imprenditori

“Il gravissimo episodio di inaudita violenza che si è verificato nei confronti di don Giorgio Costantino suscita in tutti noi sentimenti profondi di sgomento e tristezza. Condanniamo con tutte le nostre forze l’ignobile aggressione contro il parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso che adesso versa in gravi condizioni e intorno al quale ci stringiamo nella speranza che possa vincere questa difficile battaglia”. E’ quanto afferma il direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, presieduto da Samuele Furfaro che aggiunge: “Come cittadini, prima ancora che imprenditori, avvertiamo la necessità impellente che le istituzioni locali e la comunità reggina in ogni sua componente, per la stragrande maggioranza composta da gente perbene, reagiscano in modo unito e convinto di fronte alle logiche della sopraffazione e della violenza criminale. Per fare ciò occorre profondere lo stesso vigore che ha sempre animato la lunga e luminosa missione pastorale, instancabilmente portata avanti da don Giorgio in tanti anni di impegno sul territorio a favore del prossimo e, in particolare, degli ultimi. Quanto accaduto – proseguono i giovani industriali dello Stretto – non può inoltre esimerci dall’avviare, da subito, una seria e attenta riflessione sulle pesanti criticità che ancora oggi rendono incompiuto il processo di sviluppo sociale del contesto urbano e su quali azioni tutti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, siamo chiamati ad adottare. Nel contempo – concludono i Giovani di Confindustria Reggio Calabria – auspichiamo che gli organi competenti, forze dell’ordine e magistratura, facciano in tempi brevi piena luce su quanto accaduto individuando e assicurando alla giustizia i responsabili di questa vile e vigliacca aggressione”.