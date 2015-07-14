Agosto ricco di concerti in Calabria: J-Ax, Biondi, Renga, Dear Jack, Kolors, Mannoia, Zilli

Il promoter catanzarese porta in Calabria J-Ax, Biondi, Renga, Dear Jack, Kolors, Mannoia e Zilli: date e luoghi di tutto il mese

Sarà un agosto ricco di appuntamenti quello proposto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese in tutta la Calabria.

Grazie infatti al promoter catanzarese, arriveranno nella nostra regione alcuni tra gli artisti di punta del panorama musicale italiano. A partire da J-Ax, il giudice più estroso della trasmissione The Voice of Italy: sarà in concerto il 10 agosto nella splendida cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante. Location magica e suggestiva, quella di Cirella, che ospiterà anche il 13 agosto l’unica data calabrese della stagione di Mario Biondi e una settimana dopo, il 20 agosto, Francesco Renga accompagnato dalla sua band. J-Ax, inoltre, raddoppia la data in Calabria martedì 11 agosto, per la Festa internazionale dello Stocco a Cittanova, dove ci saranno, il 24 agosto, anche i Dear Jack, band che non finisce di stupire con i suoi numerosi sold out in poche date, come all’Arena di Verona, al Teatro Greco di Taormina. Subito dopo Ferragosto, il 17 ad essere precisi, ci sarà il grande evento dell’estate calabrese: all’Anfiteatro di Capocolonna ci saranno i Kolors in concerto.

I Kolors a Capocolonna il 17 agosto

La data della band vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è in esclusiva regionale e attesissima dai tanti fan che anche in Calabria il gruppo capitanato da Stash può vantare.

Il programma del mese di agosto della Esse Emme Musica darà spazio anche alle grandi voci femminili italiane: il 21 agosto sarà infatti il turno di Fiorella Mannoia che si esibirà nell’ambito del cartellone di Catona Teatro, a Reggio Calabria, mentre il 24 agosto Nina Zilli sarà al Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, per un appuntamento realizzato in collaborazione con Armonied’arte Festival. A chiudere la serie di concerti imperdibili, ad agosto, ci sarà il 26 il secondo, dei due previsti in Calabria per questa estate, di Francesco Renga che arriverà anche al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia con il suo Tempo Reale Extra tour, sempre in collaborazione con Armonied’arte Festival.

Gli altri appuntamenti della Esse Emme Musica

Ma il programma della Esse Emme Musica è ancora molto ricco: il 2 agosto a Vallefiorita ci sarà il concerto di Edoardo Bennato; Eugenio Bennato, invece, si esibirà il 7 agosto a Sellia Maria per il Calabria Tarantella Festival, il 10 agosto a Riace e il 16 agosto a Girifalco; il 27 settembre a Riace, ci sarà poi il concerto di Roberto Vecchioni. E l’elenco dei concerti è ancora destinato ad allungarsi: per essere aggiornati e seguire tutti gli eventi dell’estate basta andare sul sito www.essemmemusica.it; i biglietti posso essere acquistati attraverso i circuiti Ticket Service Calabria e TicketOne.