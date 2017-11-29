Ai nastri di partenza l’undicesima edizione del Pentedattilo Film Festival, realizzato da Ram Film, uno dei festival di cortometraggi di maggiore qualità e contenuti dell’intero panorama nazionale, evento co-finanziato, quale “Grande Festival di rilievo Internazionale”, dalla Regione Calabria a valere sul PAC 2017.

Quest’anno l’evento si svolgerà dal 7 al 10 dicembre a Pentedattilo, in uno dei borghi più suggestivi d’Italia, e prevede la proiezione di oltre 100 cortometraggi fra quelli in concorso, fuori concorso e gemellaggi, tra cui quello con la prestigiosa University of Southern California Cinematic Arts. I film sono stati selezionati dalla direzione artistica, l’attore e regista Americo Melchionda e lo sceneggiatore Emanuele Milasi, coadiuvati dall’attrice Maria Milasi e dalla sceneggiatrice Alessia Rotondo.

La giuria e i workshop formativi

I lavori, selezionati da tutto il mondo (ben 40 Paesi), saranno al vaglio di una giuria formata da grandi nomi e registi pluripremiati, alcuni dei quali saranno protagonisti di workshop formativi di eccelso livello indirizzati ai filmmakers, registi, illustratori, produttori e studenti.

Fra i laboratori, spicca la master class “Road to Oscar” diretta da Basil Khalil e Daniel Chan, regista e sceneggiatore candidati all’Oscar nel 2016 per il cortometraggio “Ave Maria”, in cui insegneranno come pensare e realizzare un corto per poter ambire agli Academy Awards. Inoltre, in anteprima Marino Guarnieri, uno dei registi di “Gatta Cenerentola“, svelerà la genesi del film attraverso il workshop “Gatta Cenerentola – how to make it”. I

Gatta Cenerentola in anteprima a Reggio

l film di animazione interamente realizzato a Napoli, dopo la presentazione all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, si trova adesso nell’ambita short list di 26 film di categoria tra i quali verranno scelti i cinque candidati agli Oscar 2018. “Gatta Cenerentola” verrà poi presentato, nell’ambito del festival, per la prima volta nella città di Reggio Calabria l’11 dicembre in doppia proiezione alle 20.00 e alle 22.00 al Cine Teatro Metropolitano. Un altro workshop internazionale impreziosisce l’offerta formativa del festival: “Animation Narratives”, diretto dalla regista ungherese Éva Katinka Bognár, già insegnante alla celebre scuola MOME di Budapest.

Il Pentedattilo Film Festival -sottolinea il co-direttore artistico Americo Melchionda- con questa edizione apre il suo secondo decennio di vita. Ed è con l’entusiasmo e la sfida culturale di creare e sviluppare qui in Calabria un contenitore che possa veicolare tra il pubblico la più recente produzione internazionale di cinema breve, che il Festival continuerà con il rischio della scommessa ad espandere il suo palinsesto di programmazione, puntando sull’internazionalizzazione come elemento di crescita e confronto multiculturale: la Calabria con la singolarità della bellezza incontaminata del borgo di Pentedattilo, diventa così terra straordinaria capace di veicolare la malìa dell’arte cinematografica alla ricerca dei nuovi cineasti che stanno consolidando i maggiori circuiti di innovazione del cinema contemporaneo.

A lui fa eco Emanuele Milasi: “L’obiettivo è quello di rafforzare le occasioni di crescita, formazione e scambio, in una festa del cinema che guarda da sempre al futuro delle nuove generazioni, perseguendo una delle mission del Festival che è quella di promuovere l’arte cinematografica, le eccellenze e le nuove opere, facendo scoprire suggestive location nel radicare un terreno favorevole allo sviluppo dell’imprenditoria cinematografica.” Tutti i workshop saranno realizzati durante le giornate del festival presso il Borgo Antico di Pentedattilo.

Il programma e le proiezioni

All’interno del ricco programma, che prevede proiezioni, eventi speciali, installazioni e la mostra fotografica “Piovuti dal mare”, con le opere realizzate da Fabio Orlando, per una festa del cortometraggio che ogni anno porta in Calabria eccellenze della cinematografia breve internazionale, il 9 dicembre si effettuerà anche l’importante forum: “Il GeoPARCO Nazionale dell’Aspromonte verso il riconoscimento UNESCO a cura dell’Ente Nazionale Parco dell’Aspromonte”.

Tutti gli altri dettagli su www.pentedattilofilmfestival.net e sui canali media ufficiali.