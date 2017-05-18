Aics e Telefono azzurro insieme contro il disagio giovanile nello sport

Formazione dei tecnici, vigilanza sui minori e dialogo: le proposte di Aics e Telefono Azzurro per combattere bullismo e abusi nello sport di base

Bullismo, abusi sessuali e di potere: la lotta alle violenze comincia dallo sport di base. «Grazie alla condivisione lo sport rimane l’ambiente ideale per combattere le difficoltà, ma servono formazione, vigilanza, prevenzione e massima attenzione ai minori»

Formazione dei tecnici, “censimento” e conoscenza dei campanelli d’allarme tra i giovani, promozione dello sport di squadra e coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze nell’analisi del problema, ma soprattutto vigilanza e massima attenzione ai minori promuovendo il dialogo e mai il silenzio. Ecco le formule di base da cui partire per sconfiggere bullismo, abusi di potere e ogni forma di disagio giovanile nello sport, secondo quanto suggerito da Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, e Telefono Azzurro, insieme nella lotta alla violenza: lo sport rimane l’ambito migliore nel quale far crescere gli anticorpi a ogni forma di violenza e abuso, grazie alla promozione dei valori sportivi e della condivisione, ma servono preparazione e nessuna sottovalutazione del fenomeno.

Di questo si è parlato giovedì 18 maggio alla Conferenza pubblica promossa da Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, e Telefono Azzurro nella sala della Regina alla Camera e dal titolo “#INSIEMESIPUO: AICS e Telefono Azzurro uniti contro il disagio giovanile nello sport”. Presenti il presidente nazionale Aics, l’onorevole Bruno Molea, il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, assieme alle istituzioni e alle autorità del mondo sportivo, compreso il segretario generale del Coni, Roberto Fabbricini. A portare la propria esperienza i campioni Daniele Masala, oro nel Pentathlon moderno a Los Angeles ’84 e già dirigente del comitato controlli antidoping, e l’onorevole Valentina Vezzali, schermitrice, tre volte oro alle Olimpiadi. Il Convegno è nato con l’intento di chiamare a raccolta le istituzioni, il movimento sportivo e i professionisti con l’obiettivo di consegnare una fotografia del fenomeno in Italia, ma soprattutto costruire assieme conoscenza sul disagio giovanile negli ambienti sportivi e sulle risposte che la comunità, in maniera integrata e in un’ottica di sistema, può offrire.

Il fenomeno degli abusi nel mondo dello sport

Il tema degli abusi nel mondo dello sport occupa spesso le pagine della cronaca nazionale e internazionale. Fatti che ci mostrano come in alcuni casi, anche negli ambienti sportivi, più o meno organizzati, a fianco dei notevoli benefici si verificano una serie di episodi negativi e dannosi per il benessere psico-fisico dei minori.

In una ricerca inglese, il 29% dei soggetti intervistati riferiva di aver subito molestie sessuali, sia di tipo fisico che verbale. Molti di essi ammettono di non gradire alcuni atteggiamenti o toccamenti da parte della figura dell’allenatore corso degli allenamenti.

I dati sull’Italia e l’indagine Telefono Azzurro-Doxa Kids

Per quanto riguarda il nostro paese, Il 10% dei ragazzi intervistati da Telefono Azzurro e Doxa Kids in un’indagine condotta nel 2017 fra i ragazzi delle scuole italiane è stato vittima di bullismo in ambienti sportivi. Episodi in cui non sempre la vittima trova supporto psicologico e morale da parte dei genitori. Infatti sempre secondo la stessa indagine il 12% degli adulti ritiene che il bullismo sia sempre esistito e non sia un problema così grave.

Scene di bullismo che non di non di rado sfociano nei pre-adolescenti e adolescenti in forti disagi, sofferenza e autolesionismo, espressione dirompente della rabbia, aggressività nei confronti di se stessi e degli altri, abuso di droghe e di alcol. Cogliere tali segnali permette di attivare tempestivamente una rete per la diagnosi e la successiva presa in carico.

I casi gestiti da Telefono Azzurro nel 2016

Nel 2016, i casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti da Telefono Azzurro attraverso la linea 1.96.96, il 114 Emergenza Infanzia e la chat sono stati 301. In 1 caso su 10 il responsabile è un estraneo.

IN COSA CONSISTE LA PREVENZIONE – I CONSIGLI DI TELEFONO AZZURRO

Bambini e ragazzi devono essere consapevoli dei loro diritti a beneficiare di un ambiente sicuro e protetto

Attività di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi delle scuole elementari medie e superiori e tramite la creazione di workshop creativi, sulle tematiche di violenze e abusi nello sport e nella vita

Fornire loro servizi appropriati, ai quali rivolgersi per chiedere aiuto

“Sono pochi ed eccessivamente frammentari gli interventi di formazione sulle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza diretti a chi lavora nei movimenti sportivi dilettantistici – dichiara Ernesto Caffo, Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile- Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente di Telefono Azzurro Onlus -. Oltre alla sottoscrizione di un dettagliato codice di comportamento gli operatori dovrebbero essere in grado di conoscere i segnali di disagio che i bambini e i ragazzi manifestano più o meno esplicitamente. Lavorare nella cornice della protezione significa anche comprendere che alcuni bambini, più vulnerabili per una serie di caratteristiche, sono più a rischio di violenze, maltrattamenti ed abusi. Occorre quindi costruire una rete virtuosa per diffondere formazione nel contesto agonistico e costruire azioni di contrasto. In questo ambito nasce il rapporto di collaborazione con AICS, che più in generale porta la nostra esperienza nell ’intero mondo dello sport”