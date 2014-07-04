Aiuc Calabria, Stefano Priolo nuovo coordinatore regionale

Si è svolta nella sala riunioni dell’ospedale “Morelli” di Reggio Calabria l’elezione del nuovo coordinatore regionale Aiuc della regione Calabria. Al termine delle operazioni di voto, lo scrutinio ha certificato la scelta, pressoché unanime, di Stefano Priolo, medico specialista in Dermatologia, venereologia e medicina del lavoro, alla guida della società scientifica che si interessa di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica.

L’Aiuc, in particolare, svolge attività a carattere sociale finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie e delle lesioni ulcerative cutanee e dei fenomeni di riparazione tissutale.

Un problema, quello delle ulcere cutanee, che negli ultimi anni ha assunto un’importanza crescente, soprattutto in funzione del progressivo aumento della popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronico-disabilitanti.

Il neo coordinatore della sezione regionale Aiuc è da anni impegnato nello studio e nella cura di queste patologie tanto da poter essere considerato un esperto in Wound care, ovvero nel trattamento sia topico sia medico-chirurgico volto alla cura di lesioni cutanee acute e croniche di varia natura. Priolo, peraltro, è anche responsabile nella struttura 1 (Polo sanitario Reggio Nord) di un ambulatorio di Vulnologia di primo livello.