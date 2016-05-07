Aiuti di prima necessità alla parrocchia di Palmi

Generi di prima necessità per le famiglie bisognose nell'ambito di un programma di assistenza che ha già toccato Marcellinara e Cosenza

Lunedì 02.05.2016, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ordine cavalleresco fondato dall’Imperatore romano Costantino il Grande, da circa 300 anni di collazione della famiglia Reale dei Borbone delle Due Sicilie, ha donato alla generi di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose del luogo.

La donazione ha avuto luogo, nell’ambito del ben più ampio programma d’assistenza ai bisognosi, denominato “La primavera degli ultimi” che, ha già visto i componenti dell’Ordine portarsi, negli ultimi due giorni a Marcellinara (CZ) e Cosenza per cercare di recare sollievo ad altri indigenti e che, li vedrà protagonisti di altre opere assistenziali.

Detto programma fortemente voluto dal Delegato per l’Ordine in Calabria, Nobile Giampietro Sanseverino dei Baroni di Marcellinara coadiuvato dal Delegato Vicario Comm. Aurelio Badolati, rientra negli adempimenti della “mission” espressa dal Gran Maestro dell’Ordine S.A.R. il Principe Carlo di Borbone Due Sicilie Duca di Castro, di alleviare “la fame del nostro vicino” .

Durante la funzione religiosa officiata dal parroco Don Vincenzo Castagna, il Cav. Pasqualino Guerrisi dopo aver recato i saluti del Delegato e del Delegato Vicario, ha tratteggiato la millenaria storia dell’Ordine, soffermandosi sugli scopi caritatevoli ed assistenziali.

Il presule ha commentato positivamente l’operato dell”Ordine, ed in particolare della Delegazione Calabria.

Presenti il Cav. Pasqualino Guerrisi, i Benemeriti Antonino Guerrisi e Roberto Bendini nonché il Volontario Alessandro Guerrisi.