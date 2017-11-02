Al Botteghelle la partita di Coppa Italia tra Cataforio e Futura

Davanti a un pubblico numeroso al Botteghelle le due squadre reggine di calcio a 5 si affrontano nel ritorno di Coppa Italia: rigori, parate e l'esordio di Federico

Come sempre, in queste partite, davanti ad un numeroso pubblico favorito dalla giornata festiva e dall’ orario, si sono affrontate all’ insegna della sportività e correttezza le due squadre che portano avanti il blasone della provincia reggina nei campionati Nazionali.

La Futura, priva di Caminero per squalifica, avendo perso la gara di andata per uno a zero parte subito in pressione e crea subito due occasioni con Villaba e Campolo che non concretizzano.

Il Cataforio in vantaggio di due gol in due minuti

Ci pensa il Cataforio invece nello spazio di 30 secondi a sfruttare due ripartenze e trovare il doppio vantaggio dopo appena 2 minuti dall’ inizio della partita.

Sono 3 i gol da recuperare a questo punto per i ragazzi della Futura.

Ci provano in tutti i modi ma trovano di fronte un portiere che compie gli straordinari e una buona difesa ospite.

A 30 sec dalla fine del primo tempo un fallo di mano in area provoca il rigore che Villalba trasforma con la freddezza di un fuoriclasse.

La ripresa: l’ultimo gol e il rigore sulla traversa

Si riparte nella ripresa sul 2 a 1 per gli ospiti e continua lo stesso copione del primo tempo. La Futura a fare la partita, Martino impegnato solo nel ruolo di portiere di movimento ed il portiere ospite che compie tre splendide parate su tiri del solito Villalba.

A tre dalla fine é il pivot del Cataforio a girarsi dalla sinistra e infilare con un fendente il poco impegnato Martino .

L’ultima marcatura arriva dalla distanza dopo un recupero palla con la Futura che prova con il quinto di movimento.

Rimane il tempo per un altro fallo di mano in area del Cataforio e per il rigore che però viene calciato sulla traversa da Scopelliti.

Positivo l’esordio del pivot Federico in casa Futura.

Buono l’arbitraggio.