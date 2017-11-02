ASD Cataforio avanti in Coppa Italia: poker in casa della Futura

Trionfa il Cataforio che si aggiudica il passaggio del turno, in casa di una Polisportiva Futura mai doma in un “Botteghelle” gremito di tifosi. Interpretazione perfetta della gara, da parte dei ragazzi di mister Praticò, che mettono in discesa il match colpendo nei primi 120 secondi. Bianconeri che, partendo dallo 0-1 dell’andata griffato Durante, nello starting five schierano Scopelliti ultimo (sostituito dopo 40” da Durante), Giriolo e Laganà laterali dietro il pivot Atkinson, con Parisi tra i pali. Locali che invece rispondono con i quattro di movimento Simone e Francesco Martino, Campolo e Villalba davanti al portiere Antonino Martino.

L’avvio-lampo del Cataforio e il doppio vantaggio

A prendersi la scena nei minuti iniziali è Laganà: sul fondo il suo tiro dopo neanche un minuto. Gialloblu che reagiscono con Francesco Martino (bravo Parisi in uscita) e con Campolo (diagonale sul fondo di pochissimo). È però come detto Laganà che mette il suo zampino nel micidiale uno-due che porta gli ospiti, in un amen, sul doppio vantaggio. Lob bellissimo per Giriolo che deve solo spingerla in fondo al sacco; assistenza poi per Durante che raddoppia 11 secondi più tardi.

Futura frastornata e Jener fa tremare il palo dal fronte offensivo sinistro, con la deviazione di piede di Antonino Martino. È Villalba (classe sopraffina) che prende per mano i suoi, ma la mira è imprecisa, prima in contropiede e poi da posizione centrale dopo uno stop a seguire che aveva aperto le maglie difensive degli avversari. Sono i ragazzi di mister Rinaldi a dettare il ritmo alla gara, utilizzando anche il portiere di movimento e Cataforio che dal canto suo non concede nulla in fase di non possesso e prova a pungere di rimessa.

Rochina e Scopelliti sono provvidenziali quando sventano i cross bassi di Modafferi e Giriolo e lo stesso Giriolo calcia sul fondo in mezzo a queste due ripartenze ospiti. Dall’altra parte, al 16′, Scopelliti e Jener si immolano col corpo sul doppio tentativo di Simone Martino. Gara dinamica, maschia ma pur sempre corretta, dentro e fuori dal campo, che vive di continui capovolgimenti di fronte. Jener allora calcia alto in una ghiotta occasione per il tris del Cataforio su un contropiede da lui stesso avviato e non concretizzato da Scopelliti dopo l’assist di Durante. A 23” dalla sirena conclusiva del primo tempo, il portiere Antonino Martino impegna severamente il collega di reparto avversario Parisi, con un tiro potente e preciso ma non vincente. Sulla ribattuta Scopelliti calcia a botta sicura trovando il braccio di Atkinson che in ricaduta entra in rotta di collisione con il pallone. Calcio di rigore e trasformazione susseguente di Villalba che insacca sulla sua destra.

Dopo il rigore, il duello tra Scopelliti e Parisi

Il gol raggiunto sul finale di primo tempo riaccende gli entusiasmi della Futura che a 2’15” parte in contropiede con Scopelliti ma trova ancora una volta sulla sua strada i riflessi di Parisi. Nella ripresa sarà un vero e proprio duello tra l’ex Cataforio ed il portiere classe ’96. Atkinson e Jener, si fanno vedere in avanti, con un paio di combinazioni che non vengon però finalizzate.

Errore nella finalizzazione, poco più tardi, anche da parte di Scopelliti che in contropiede tira fuori per la Futura. Ben più pericoloso è il diagonale di Atkinson a 7’28” con Antonino Martino chiamato alla gran deviazione in angolo. Lo stesso portiere locale serve poi con le mani Simone Martino, il cui colpo di testa finisce fuori dallo specchio.

È una Futura che ci prova con caparbietà ma il muro eretto dal Cataforio regge molto bene. Laganà salva da due passi sul tiro del neoentrato Federico, poi Scopelliti e Parisi riprendono il loro duello, con ben 5 interventi dell’estremo difensore bianconero, a negare il gol all’ex compagno di squadra.

I gol di Atkinson e Jener chiudono la gara

Al 15’10” Villalba veste la casacca del portiere di movimento e spara una gran bordata sulla quale ancora Parisi salva e dopo un’occasionissima anche per Labate, alta di poco, Atkinson chiude i giochi. Classico movimento da pivot, spalle alla porta, e tiro forte ad incrociare sul quale nulla può il portiere Martino. È il gol che sposta definitivamente gli equilibri in favore dei bianconeri che pochi attimi più tardi, dopo l’ennesima parata di Parisi su Scopelliti, realizzano anche la quarta segnatura con il tiro da oltre centrocampo di Jener, scaltro nello sfruttare la porta sguarnita dei gialloblu che si trovavano in proiezione offensiva col portiere di movimento. L’ultimo sussulto, a 50” dalla fine, è di marca locale.

Jener tocca di braccio per quello che è un nuovo calcio di rigore per la Futura. Cambia il tiratore, Scopelliti, che neppure dal dischetto riesce a superare Parisi, la cui deviazione manda poi la sfera ad infrangersi contro la traversa.

Il Cataforio passa il turno e guarda al derby

In attesa di conoscere la propria avversaria il Cataforio si gode il passaggio del turno ed è proiettata al derby in casa della Farmacia Centrale Paola in campionato. I reggini ritroveranno la Coppa Italia il 13 gennaio. Futura che esce comunque a testa alta dalla competizione e proverà a rifarsi immediatamente sul campo del Catania Librino per la quinta stagionale.

Al termine della partita, Ricardo Atkinson ha così commentato la vittoria ottenuta: “Senza dubbio abbiamo fatto una partita eccezionale. Sin da subito li abbiamo messi in difficoltà, specialmente bloccando il 5 contro 4 che hanno attuato con il portiere di movimento. Sono soddisfattissimo per l’impegno e per la crescita di questi ragazzi; il passaggio del turno è anche più bello quando arriva dopo una prestazione del genere. Mi sono sempre piaciuti i derby e partite come queste, sono contento anche per la mia prestazione personale. Riguardo il campionato, penso che abbiamo sbagliato soltanto 20 minuti contro Regalbuto. Per il resto abbiamo fatto bene eccetto per alcuni momenti nei quali, purtroppo, siamo stati puniti subendo gol. Ci sta in una Serie B equilibrata e difficile come questa, dobbiamo essere bravi a rendere minimi i momenti di disattenzione”.

COPPA ITALIA SERIE B, I TURNO RITORNO

POL. FUTURA-ASD CATAFORIO C5 RC 1-4 (andata 0-1)

Marcatori: 1’49”pt Giriolo (C), 2’00”pt Durante (C), 19’28”pt rig. Villalba (F), 16’36”st Atkinson (C), 17’46”st Jener (C).

Pol. Futura: A. Martino, S. Martino, Campolo, Villalba, F. Martino, Federico, Rochina, Scopelliti. A disp. Morabito, Pannuti, Tripodi. All. Rinaldi.

Asd Cataforio C5 RC: Parisi, Scopelliti, Laganà, Giriolo, Atkinson, Durante, Jener, Cilione, Modafferi, Ienari. A disp. Aquilino. All. Praticò.

Arbitri: Amato di Siracusa e Caruso di Messina. Crono: Schirripa di Reggio Calabria.

Note- Ammoniti: A. Martino (F), F. Martino (F), Atkinson (C), Jener (C), Rochina (F).

Fonte: Fabrizio Cantarella – Addetto Stampa Asd Cataforio –