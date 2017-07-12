City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al Cala Azul l’evento con special guest Dj Julia Mikhailova – VIDEO

La Dj Julia Mikhailova porta l'Europa Tour 2017 al Lido Cala Azul con la voce di Nijay: sabato 15 luglio serata disco e caraibica

12 Luglio 2017 - 16:21 | di Eva Curatola

Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo, serata disco del sabato

Come ogni maledetto sabato siamo pronti a farvi divertire fino alle prime luci del mattino, questo sabato vogliamo regalarvi qualcosa di nuovo, inaspettato, spettacolare.

Annunciano così l’evento di sabato 15 Luglio gli organizzatori del Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo.

Il consueto appuntamento con la serata disco di sabato vedrà come special guest la Dj Julia Mikhailova. Il suo Europa Tour 2017 sbarca a Reggio Calabria rendendo quest’estate ancora più indimenticabile. La combinazione di eleganza, ritmo e potenza del suono che da sempre caratterizzano il lavoro della Dj stregherà i partecipanti. Ad accompagnarla Nijay, la special voice dei migliori club milanesi.

La serata, curata come sempre nei minimi dettagli, sarà suddivisa in due zone musicali: disco e caraibici; e caratterizzata dalle scenografie a cura dei fratelli Sarica.

Dj Resident: PietroVerduci, SalvatoreFranzè.
Voice Resident : MarcoGiordano, PakiCuzzilla, Monika.

Cala Azul Beach Music è diventato oramai un punto di riferimento consolidato in tutta la provincia di Reggio Calabria e se la parola d’ordine di questa estate è “stupire” con show accattivanti, ed effetti visivi particolari non resta altro che buttarsi nella mischia!

Serata con la Dj Julia Mikhailova al Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità Moda Musica Night Life
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?