Al Cala Azul l’evento con special guest Dj Julia Mikhailova – VIDEO
La Dj Julia Mikhailova porta l'Europa Tour 2017 al Lido Cala Azul con la voce di Nijay: sabato 15 luglio serata disco e caraibica
12 Luglio 2017 - 16:21 | di Eva Curatola
“Come ogni maledetto sabato siamo pronti a farvi divertire fino alle prime luci del mattino, questo sabato vogliamo regalarvi qualcosa di nuovo, inaspettato, spettacolare.
”
Annunciano così l’evento di sabato 15 Luglio gli organizzatori del Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo.
Il consueto appuntamento con la serata disco di sabato vedrà come special guest la Dj Julia Mikhailova. Il suo Europa Tour 2017 sbarca a Reggio Calabria rendendo quest’estate ancora più indimenticabile. La combinazione di eleganza, ritmo e potenza del suono che da sempre caratterizzano il lavoro della Dj stregherà i partecipanti. Ad accompagnarla Nijay, la special voice dei migliori club milanesi.
La serata, curata come sempre nei minimi dettagli, sarà suddivisa in due zone musicali: disco e caraibici; e caratterizzata dalle scenografie a cura dei fratelli Sarica.
Dj Resident: PietroVerduci, SalvatoreFranzè.
Voice Resident : MarcoGiordano, PakiCuzzilla, Monika.
Cala Azul Beach Music è diventato oramai un punto di riferimento consolidato in tutta la provincia di Reggio Calabria e se la parola d’ordine di questa estate è “stupire” con show accattivanti, ed effetti visivi particolari non resta altro che buttarsi nella mischia!
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