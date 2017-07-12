Al Cala Azul l’evento con special guest Dj Julia Mikhailova – VIDEO

La Dj Julia Mikhailova porta l'Europa Tour 2017 al Lido Cala Azul con la voce di Nijay: sabato 15 luglio serata disco e caraibica

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Annunciano così l’evento di sabato 15 Luglio gli organizzatori del Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo.

La serata, curata come sempre nei minimi dettagli, sarà suddivisa in due zone musicali: disco e caraibici; e caratterizzata dalle scenografie a cura dei fratelli Sarica.

Dj Resident: PietroVerduci, SalvatoreFranzè.

Voice Resident : MarcoGiordano, PakiCuzzilla, Monika.

Cala Azul Beach Music è diventato oramai un punto di riferimento consolidato in tutta la provincia di Reggio Calabria e se la parola d’ordine di questa estate è “stupire” con show accattivanti, ed effetti visivi particolari non resta altro che buttarsi nella mischia!