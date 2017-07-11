Al Calajunco va in scena Nitro, il primo party dell’estate targato ELITE sul kilomentro più bello d’Italia

L’organizzazione ELITE, per l’inaugurazione ufficiale della stagione estiva 2017 al Calajunco, è felice di presentare…

👑👑👑 NITRO 👑👑👑

13 Luglio 2017 // Start: 23.01

@Calajunco – Reggio Calabria

Chi è Nitro, il rapper ospite della serata

BIO:

Nicola Albera, meglio conosciuto come Nitro, si è avvicinato alla cultura hip hop grazie al freestyle e dopo aver partecipato e vinto a vari contest nazionali, nel 2012 e nel 2013 ha partecipato al talent show MTV Spit, piazzandosi, entrambe le volte, in seconda posizione. Nello stesso anno è entrato a far parte del collettivo Machete, di cui fa parte anche Salmo.

Così nel 2013 produce il suo album di debutto “Danger” prodotto da Sony Music. Il 21 aprile 2015 ha pubblicato per il download digitale il singolo “Rotten” il quale ha anticipato l’uscita del secondo album in studio “Suicidol”, pubblicato il 26 maggio. Il 4 maggio 2016 il rapper ha annunciato la riedizione di “Suicidol”, denominata “Post Mortem” e previsto per il 27 dello stesso mese. Rispetto all’edizione originaria, la riedizione presenta un secondo CD contenente cinque brani incisi in collaborazione con Madman, Jake la Furia, Jack the Smoker e Izi.

“Il primo party dell’estate targato ELITE sul kilomentro più bello d’Italia, l’inizio di una grande stagione di divertimento, per rendere la vostra estate sempre più magica e la nostra città sempre più protagonista!

“

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Biglietti, consolle e prevendite

N.B.

• I ticket d’ingresso sono muniti di timbro anti-contraffazione, invitiamo per tanto la s.v. a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti, da quello imposto dalla direzione.

Sponsor Ufficiale: “THE CHILIPEPPER”

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•CONSOLLE ELITE•

♫ Claudio Polimeni DJ

♫ Eros Pillitteri VOICE

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•PREVENDITE•

✆ 320.8247438 (F. Genovese)

✆ 345.1686073 (C. Bellini)

•TAVOLI & PRIVÈE•

✆ 345.6787085 (F. Martino)

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