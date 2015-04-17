Al campo di S.Antonio la finale del II Torneo Magna Grecia UISP

Finale equilibrata tra MGG&CC e Caffè Mauro nel II Torneo Magna Grecia UISP di calcio a 8, riservato a enti e aziende reggine

Mercoledì 15 aprile, alle ore 19.00, al campo sportivo di S. Antonio, si è giocata la Finale del II Torneo Magna Grecia UISP, manifestazione di calcio a 8, riservata a Enti e Aziende reggine.

Si sono affrontate le due squadre che hanno meritato più di tutte le altre partecipanti, rimanendo sempre ai primi due posti della classifica: MGG&CC e Caffè Mauro.

La prima fase della gara registra un prevedibile equilibrio tra le squadre che si conoscono e si temono a vicenda. Qualche spunto nervoso, ma perfettamente nei limiti sportivi, dimostra quanto le contendenti ci tengano alla vittoria finale.

I gol di Mineo e la rimonta nella ripresa

La stasi è violata da un’impetuosa azione di Alfredo Mineo che dopo aver dribblato due avversari, piazza il pallone, dove il pur bravo Francesco Gangemi, non può arrivare: 1 a 0 per i Blu di mister Larocca. Il Caffè Mauro accusa il colpo e i suoi giocatori rallentano il ritmo, permettendo il bis al bravo Mineo che fotocopia l’azione del primo gol e fissa il risultato sul 2 a 0 che rimane invariato fino alla conclusione della prima frazione di gara. Alla ripresa, subito un lampo degli amaranto di mister Casciano, che con tre passaggi di prima, mettono Francesco Cosoleto in condizione di appoggiare facile facile, la palla in rete: partita riaperta. Dopo un comprensibile, iniziale, sbandamento, i ragazzi di capitan Campagna si riorganizzano e costruiscono almeno tre chiare azioni da rete e, in particolare, l’ultima, con Beniamino Toscano che calcia alto a pochi metri dalla porta. Il gioco del calcio, a questo punto, mette in campo la sua regola più spietata: gol sbagliato, gol subito e, infatti, un capolavoro balistico, su

punizione, di capitan Roberto Gatto, rimette in parità le sorti dell’incontro.

La doppietta di Cosoleto decide la finale

Le squadre iniziano a vedere all’orizzonte i previsti tiri di rigore, quando un’amnesia difensiva, consente a Cosoleto di firmare la propria doppietta e portare in vantaggio il Caffè Mauro. I minuti rimanenti registrano il forcing deciso dei giocatori in maglia blu che, però, non fa cambiare il risultato, assegnando al Caffè Mauro, la vittoria finale.

I cordiali abbracci tra giocatori e dirigenti a fine partita e la foto ricordo di tutti i partecipanti, chiude, di fatto, la seconda edizione del Torneo Magna Grecia UISP. Adesso spazio ai Tornei di Primavera della Lega Calcio UISP che inizieranno nel mese di maggio.