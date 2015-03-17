Al ‘Carducci – V.Da Feltre’ si celebra la XX Giornata della Memoria e dell’Impegno

L’ Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, in collaborazione con il coordinamento reggino di Libera e con altre scuole della città, in preparazione alla XX Giornata della Memoria e dell’Impegno che quest’anno sarà celebrata il prossimo 21 marzo a Bologna, ha organizzato un incontro così articolato:

Mercoledì 18 marzo, dalle ore 10.30 alle 12.30, nella piazza Unicef del quartiere Tremulini, gli studenti dell’I.C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, insieme agli studenti di altre scuole del territorio, ricorderanno le vittime innocenti delle mafie con particolare attenzione ai bambini uccisi in Calabria.

E’ prevista la testimonianza dei familiari delle vittime.

All’iniziativa sono state invitate le autorità civili e militari e i rappresentanti istituzionali della città e della provincia.