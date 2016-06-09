Al Casale Tramontana il meeting…

Si svolgerà il 9 giugno a partire dalle ore 9:00 presso la Tenuta Tramontana “Casale 1890” Contrada Mirto, Sambatello – Reggio Calabria, sotto la direzione scientifica del dr. I. Massimo Scimone, il meeting di aggiornamento medico su: “Medicina Materno – Fetale”.

L’idea di questo incontro di aggiornamento nasce dalla volontà di promuovere un interscambio specifico di conoscenze coniugando diverse figure specialistiche impegnate quotidianamente nell’ambito della medicina materno-fetale e, più in generale, nella diagnostica ultrasonografica e nel trattamento delle malattie cardiovascolari.

Elemento forte di questo meeting è quello di dare risalto alla enorme mole di nuovi dati che provengono dalla medicina fetale affinchè essi non rimangano confinati ad un ristretto e poco definito ambito ultraspecialistico.

L’incontro, assolutamente informale ed interattivo, si inserisce anche nel programma delle attività formative che la SIEC (Società italiana di Ecografia Cardiovascolare) periodicamente esprime a livello regionale, promuovendo la presentazione di casi clinici che possiedono una particolare valenza didattica.

La presenza di più società scientifiche coinvolte, l’impegno costante ed essenziale dei delegati regionali, l’alto profilo scientifico dei relatori e moderatori e la consapevolezza che questo sforzo possa essere di ausilio nella pratica clinica quotidiana contribuiranno al giusto successo dell’iniziativa.

Nell’ambito dell’incontro sarà presentato il volume: “Le anomalie dell’arco aortico. Balle basi embriologiche all’interpretazione dei quadri ecocardiografici”, curato dalla stessa direzione scientifica e distribuito a relatori, moderatori e medici iscritti all’evento.

I lavori del meeting si chiuderanno alle 19:00 con una degustazione enogastronomica delle “Cantine Tramontana” ed una “Serata in… musica …”

Per ogni informazione: projectworkrc@gmail.com