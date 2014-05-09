Al Castello di Scilla dal 18 maggio al 22 giugno la mostra ‘Siciliadives’

di Laura Maria Tavella – Nel monumentale castello di Scilla, organizzata in collaborazione con il Comune, con l’egida dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio C., Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, l’ Ass. alla Cultura del Comune di Messina Prof. Tonino Perna, il Presidente del Club UNESCO Re Italo di Reggio Arch. Alberto Gioffrè, il Presidente Club Unesco Eraldo de Lio di Scilla, Prof. Franco Porcaro curata dal critico Gianfranco Labrosciano col coordinamento di Teresa Ribuffo, si terrà dal 18 Maggio al 22 Giugno una mostra di arte contemporanea denominata Siciliadives, in omaggio alla grande varietà e ricchezza del panorama artistico contemporaneo della Sicilia.

La Sicilia, cuore del Mediterraneo e di antichissimi splendori, luogo del mito, dell’arte e di una civiltà del fare che coniuga con la sua tradizione l’intera gamma dei simboli e dell’iconografia popolare, si manifesta qui con tutto il fascino di una collettiva di maestri di primissimo piano che, senza intaccare la qualità dei talenti individuali esprime con efficacia la forza e la continuità di un ideale estetico capace di rappresentare il territorio e la sua alta valenza artistica e culturale.

L’altro Ponte, l’idea guida del progetto

L’idea guida che sta alla base del progetto è L’altro Ponte, un movimento culturale creato ormai da più di vent’annni dal critico calabrese per tracciare un itinerario ideale fra la Calabria e la Sicilia basato sulla comune identità dei due popoli e per il “riattraversa mento” di un “ponte” antico fra i due popoli dello stretto e ridisegnato con l’arte contemporanea proiettata nella modernità. Si tratta, in definitiva, di un doppio evento concepito fra Sicilia e Calabria, uno culturale che si inserisce a pieno titolo nell’alveo del progetto di Città metropolitana perseguito da Reggio Calabria, Messina e Scilla, e uno più propriamente artistico, con la mostra d’arte vera e propria il cui scopo e far conoscere talune valenze artistiche, vere eccellenze del territorio, prodotte dai siciliani nella realtà del nostro tempo.

Artisti invitati:Valeria Troja, Letterio Consiglio, Calogero Barba, Salvatore Salamone, Giusto Sucato, Enzo Patti, Natale Platania, Giovanni Leto, Michele Lambo, Pippo Altomare, Agostino Tulumello, Croce Taravella, Turi Sottile, Franco Spena, Delfo Tinnirello, Ignazio Apolloni, Elisa Vicari, Giuseppina Riggi, Antonella Barba, Lorenzo Reina, Rosario Genovese, Michele Astuto, Claudio Deodati.

Il programma di domenica 18 maggio

Perfomance fotografica di Elisa Vicari e Michele Astuto ore 10:00.Domenica 18 Maggio l’incontro dibattito sul tema “L’Altro Ponte, Cultura e Città Metropolitana” alle ore 11:00 insieme alSindaco di Scilla avv. Pasquale Caratozzolo, l’Assessore alla Cultura Santo Perina, il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio C., il Prof. Tonino Perna Assessore alla Cultura del Comune di Messina,l’Arch. Alberto Gioffrè Presidente del Club UNESCO Re Italo di Reggio, il Prof. Franco Porcaro Presidente Club Unesco Eraldo de Lio di Scilla la cittadinanza e chiunque ami arte e cultura.

Il Vernissage si terrà alle ore 18:00.Durante il periodo dell’esposizione, saranno proiettati due film del giovane regista, talento palermitano, Davide Gambino, entrambi dedicati all’arte: “Pietra Pesante”, che racconta la vicenda del pastore e scultore Lorenzo Reina, e “Alberto Burri, una vita per l’arte”, sulla monumentale opera di Gibellina.

Lo scrittore palermitano Ignazio Apolloni, creatore con altri della scrittura artistica denominata “Singlossia” sul finire degli anni ’60, terrà un incontro sull’argomento.