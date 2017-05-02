Al Castello Ruffo di Scilla l’incontro sulla Sicurezza Stradale e Sicurezza in Mare

Al Castello Ruffo di Scilla, con gli studenti di Bagnara e Scilla, la quinta conferenza del Gruppo ANMI sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza in mare

L’Associazione Nazionale, dall’anno 2000 ha avviato una Campagna di sensibilizzazione che si svolge in tutte le città d’Italia, sul tema della sicurezza stradale, caratterizzata da un ciclo di conferenze della durata di due ore circa costituita da commenti del relatore, filmati inerenti i consigli della guida, la proiezione di lastrine con commenti e suggerimenti importanti, consigli a carattere sanitario e testimonianze di personale che ha subito incidenti e chiusura finale del relatore, il tutto presentato in maniera tale da stimolare l’attenzione dei partecipanti.

Segue e coordina la campagna per la Marina Militare e per l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia il Comandante Capitano di Vascello Nicola GUZZI della Presidenza Nazionale , componente dal 2006 della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale , relatore della conferenza.

Come Gruppo di Scilla dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, vogliamo continuare a contribuire a tale campagna, organizzando la 5° conferenza giovedì 4 maggio 2017 presso la sala congressi del Castello Ruffo di Scilla dalle ore 09.30 con la partecipazione degli alunni e docenti del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Bagnara Calabra e dell’Istituto Comprensivo

di Scilla.

L’invito è stato esteso anche alle Istituzioni quali il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica C.V. Giancarlo RUSSO, al Sindaco della Città Metropolitana, al Sindaco di Scilla, al Comandante della Stazione Carabinieri di Scilla , al nostro Parroco Don Francesco Cuzzocrea.

Partecipano il Consigliere Nazionale Anmi della Calabria Cav. Pasquale COLUCCI e i Delegati Regionali Avv. Paolo APICELLA Calabria Nord e Com.te Giovanni SANTORO Calabria Sud.