Al Castello Svevo di Cosenza la quarta edizione della rassegna ‘Sveltine’
Quartetto d'archi, fiati avant garde e il rapper Kiave: la quarta edizione di Sveltine apre alla Sala delle Armi del Castello Svevo di Cosenza
07 Dicembre 2016 - 11:14 | di Redazione
Al via la quarta edizione di Sveltine la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Tecne per la direzione artistica di Mirko Onofrio. Per questa nuova edizione si è deciso di mettere subito in campo artisti e mondi musicali diversi tra loro, a voler ribadire programmaticamente la natura “promiscua” e contaminante della linea artistica che vuole caratterizzare l’intera rassegna.
Quartetto d’archi, fiati e rap: gli artisti in scena
Da un lato il rigore “colto” e istituzionale di un quartetto d’archi classico capitanato dal violoncello di Stefano Amato (Brunori Sas) e dall’altra l’energia dirompente e instabile dei fiati avant garde di Francesco Caligiuri.
Tra questi due “fuochi infernali” danzerà insieme ai demoni il rapper Kiave, mostro sacro del rap calabro e esponente di spicco della scena Hip Hop italiana, per un dirompente scambio di energie e contaminazione di suoni e stili anche grazie alle incursioni di Gheesa, tra i più importanti producer di musica black in Italia. A completare questa nuova esperienza sonora, in una zona neutrale e con un ruolo trasversale, i cori di Mattia Tenuta (Soul Pains) e il turntablism di Dj Kerò.
Kiave e il disco StereoTelling
Per l’occasione Kiave proporrà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro StereoTelling (Macro Beats, 2016), che più degli altri ha segnato una svolta nel suo percorso artistico: con questo disco infatti Kiave ha vassunto una connotazione cantautorale in termini di pensiero e di poetica, riuscendo a unire magistralmente musica rap e contenuti. La chiave di rilettura dell’album sarà radicalmente insolita e sperimentale, sia per gli artisti coinvolti che per il pubblico che assisterà al concerto nella splendida Sala delle Armi del Castello Svevo Cosenza.
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