Al Castello Svevo di Cosenza la quarta edizione della rassegna ‘Sveltine’

Al via la quarta edizione di Sveltine la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Tecne per la direzione artistica di Mirko Onofrio. Per questa nuova edizione si è deciso di mettere subito in campo artisti e mondi musicali diversi tra loro, a voler ribadire programmaticamente la natura “promiscua” e contaminante della linea artistica che vuole caratterizzare l’intera rassegna.

Quartetto d’archi, fiati e rap: gli artisti in scena

Da un lato il rigore “colto” e istituzionale di un quartetto d’archi classico capitanato dal violoncello di Stefano Amato (Brunori Sas) e dall’altra l’energia dirompente e instabile dei fiati avant garde di Francesco Caligiuri.

Tra questi due “fuochi infernali” danzerà insieme ai demoni il rapper Kiave, mostro sacro del rap calabro e esponente di spicco della scena Hip Hop italiana, per un dirompente scambio di energie e contaminazione di suoni e stili anche grazie alle incursioni di Gheesa, tra i più importanti producer di musica black in Italia. A completare questa nuova esperienza sonora, in una zona neutrale e con un ruolo trasversale, i cori di Mattia Tenuta (Soul Pains) e il turntablism di Dj Kerò.

Kiave e il disco StereoTelling

Per l’occasione Kiave proporrà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro StereoTelling (Macro Beats, 2016), che più degli altri ha segnato una svolta nel suo percorso artistico: con questo disco infatti Kiave ha vassunto una connotazione cantautorale in termini di pensiero e di poetica, riuscendo a unire magistralmente musica rap e contenuti. La chiave di rilettura dell’album sarà radicalmente insolita e sperimentale, sia per gli artisti coinvolti che per il pubblico che assisterà al concerto nella splendida Sala delle Armi del Castello Svevo Cosenza.