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Al centro commerciale ‘Perla dello stretto’ un carnevale ricco di sorprese

Due giorni di animazione per i più piccoli tra truccabimbi, sfilata delle mascherine, musica e baby dance nelle gallerie dello shopping center di Villa San Giovanni

02 Febbraio 2016 - 17:57 | di Vincenzo Comi

Maschere di Carnevale per le giornate di festa al Centro Commerciale Perla dello Stretto a Villa San Giovanni

Al Centro Commerciale Perla dello Stretto sono in arrivo le follie del Carnevale. Fervono, infatti, i preparativi presso lo shopping center di Villa San Giovanni per la festa più allegra dell’anno. Due giorni di puro divertimento pensati per i più piccoli e le loro famiglie.

Festeggiamenti al via, domenica, a partire dalle ore 16.30. In collaborazione con l’associazione “La vie est belle” verranno organizzati gli angoli del truccabimbi, dei palloncini e dello zucchero filato. Ed ancora, ad attendere tutti i bambini la grande sfilata delle mascherine. Per i più piccoli la possibilità di mostrare il proprio costume partecipando alla parata che si svolgerà nelle gallerie del Centro. Conclusione di serata con musica e baby dance.

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Il Carnevale al Centro continua martedì 09 febbraio, a partire dalle ore 17.00, in compagnia dell’associazione “Wonderland”. In galleria ad attendere i più piccoli trampolieri, clown, la distribuzione dei palloncini, trucca bimbi e tanta animazione.

Il Centro Commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, nato dalla visione unitaria di un gruppo di imprenditori, con i suoi 13.600 mq, e due livelli in cui sono presenti due grandi superfici: un supermercato a marchio Conad e lo specialista dell’elettronica Euronics, punta ad essere un luogo di incontro naturale per le famiglie, grazie ad una reale integrazione con il territorio.

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