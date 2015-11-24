Al Centro Studi M.A.D. un Dicembre ricco di eventi tra stage e open class

Il Centro Studi M. A. D. (Music Art & Dance), nasce nel settembre 2010 dall’idea e dal sogno comune di un ragazzo e una ragazza, che ascoltavano la stessa musica con lo stesso progetto in testa, Alessia Pizzichemi, Direttrice Artistica e Marco Rizzi, Responsabile Amministrativo.

Tra eventi, spettacoli, saggi e workshop, il centro M.A.D. non smette mai di stupire: 3 gli appuntamenti da non perdere, durante il mese di Dicembre, per tutti gli appassionati di danza e non.

I tre appuntamenti di dicembre

Il primo appuntamento è fissato il 7 Dicembre in compagnia dello splendido corpo di ballo Ballet of Moscow, che si esibirà all’interno del M.A.D., con sede presso il Centro Fitness e Benessere Colosseum, per un’ irripetibile open class totalmente gratuita, in occasione dello spettacolo “Lo Schiaccianoci” che andrà in scena lo stesso giorno al Teatro Francesco Cilea. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica, dove le scenografie magiche del Ballet of Moscow rendono partecipe ed incantano lo spettatore, tra musiche e passi di danza immersi in un’atmosfera fatata di festa. Una giornata studio con i ballerini di Mosca, un’opportunità per i tanti talenti reggini. I ballerini di Mosca incontreranno i giovani danzatori del M.A.D e non solo, regalando i segreti di ballo di una delle compagnie più amata al mondo.

Il secondo stage sarà il 12 Dicembre con le lezioni di danza classica a cura del Maestro Ludmill Cakalli, nonché maitre de ballet dell’Opera del balletto di Tirana. Ludmill vanta numerose esperienze nel campo della danza: ricopre i primi ruoli in grandi classici come Basilio del ‘Don Chisciotte’, Albrecht in ‘Giselle’, il Principe nello ‘Schiaccianoci’ e i principali ruoli dei balletti nazionali albanesi. Successivamente, in Italia, lavora come insegnante di danza classica in diverse scuole, tra cui l’Accademia di Danza Città di Vercelli, la scuola di danza Taniez Club di Novara e il MAS di Milano. Il suo stile raffinato ed elegante ammalierà sicuramente tutti i partecipanti dello stage!

Il workshop del 22 dicembre

Terzo ed ultimo appuntamento il 22 Dicembre, per un workshop con il giovane ballerino Giorgio Albanese. Classe 1994, Giorgio è già ballerino per Arteven, Associazione Culturale Veneta, per il programma della Rai “La Pista” e al Wind Music Awards 2013. Partecipa allo show Amici 2014 ed entra a far parte del corpo di ballo del musical Romeo e Giulietta di Giuliano Peparini. Specializzato in contemporary hip hop, travolgerà gli allievi del M.A.D. con il suo stile di danza unico, in un workshop sensazionale!

Tre particolari eventi da non perdere dunque, creati dagli obiettivi per cui nasce il M.A.D., cioè avvicinare, sensibilizzare ed educare bambini e adulti al mondo della danza, dell’arte e della musica, attraverso attività ricercate ed uniche.

7-12-22 Dicembre…save the date!

Per info e prezzi: https://www.facebook.com/centrostudi.mad?fref=ts