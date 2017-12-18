Il cerchio dell’immagine, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dellaCommissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e in collaborazione conLaboratori Creativi e l’Arcigay “I due Mari” presenta il primo incontro della rassegna”Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud”.

La rassegna ha l’obiettivo duplice di offrire ai giovani artisti un momento di condivisione del loro lavoro e, soprattutto, di stimolare nella cittadinanza una riflessione su tematiche ampie.

Il primo appuntamento si svolgerà il 20 dicembre dalle ore 17.30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e sarà incentrato sulla diversità quale valore grazie al progetto fotografico “Humans” del fotografo Alfio Manasseri.

Dopo i saluti del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, discuteranno sul tema: Irene Calabrò (Assessore delegata alla valorizzazione del patrimonio storico artistico del Comune di Reggio Calabria), Michela Calabrò (Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e membro del direttivo dell’Associazione Arcigay “I due mari”), Alfio Manasseri (autore) e Alfredo Muscatello (docente della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine). Introdurrà la rassegna e modererà l’incontro Elena Trunfio, socia fondatrice de Il cerchio dell’immagine.

A termine dell’incontro Il cerchio dell’immagine offrirà un piccolo rinfresco con un brindisi per augurare a tutti gli intervenuti buone feste.

La rassegna proseguirà nel 2018 con la presentazione dei lavori fotografici di Luce Catanzariti, Matteo Chirico, Dario Condemi e Andrea Mortelliti.

Per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it

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