Al cerchio dell’immagine la rassegna ‘Giovani fotografi emergenti da Sud’
Il cerchio dell'immagine lancia Emerging Ideas, rassegna sui giovani fotografi: si parte con Alfio Manasseri e il suo progetto Humans sulla diversità
14 Dicembre 2017 - 17:17 | di Vincenzo Comi
Il cerchio dell’immagine, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e in collaborazione con Laboratori Creativi e l’Arcigay “I due Mari” presenta il primo incontro della rassegna “Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud”.
La rassegna ha lo scopo di valorizzare i progetti di giovani fotografi e di offrire uno spunto di riflessione su tematiche di attualità.
Il primo appuntamento sarà incentrato sulla diversità quale valore grazie al progetto fotografico “Humans” del fotografo Alfio Manasseri.
Programma
Saluti:
Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria
Intervengono:
Irene Calabrò, Assessore Delegata alla valorizzazione del patrimonio del Comune di Reggio Calabria
Michela Calabrò, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e membro del direttivo dell’Associazione Arcigay “I due mari”
Alfio Manasseri, autore
Alfredo Muscatello, docente della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine
Introduce e modera:
Elena Trunfio, Il cerchio dell’immagine
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