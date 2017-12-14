Il cerchio dell'immagine lancia Emerging Ideas, rassegna sui giovani fotografi: si parte con Alfio Manasseri e il suo progetto Humans sulla diversità

Il cerchio dell’immagine, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e in collaborazione con Laboratori Creativi e l’Arcigay “I due Mari” presenta il primo incontro della rassegna “Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud”.

La rassegna ha lo scopo di valorizzare i progetti di giovani fotografi e di offrire uno spunto di riflessione su tematiche di attualità.

Il primo appuntamento sarà incentrato sulla diversità quale valore grazie al progetto fotografico “Humans” del fotografo Alfio Manasseri.

Programma

Saluti:

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria

Intervengono:

Irene Calabrò, Assessore Delegata alla valorizzazione del patrimonio del Comune di Reggio Calabria

Michela Calabrò, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e membro del direttivo dell’Associazione Arcigay “I due mari”

Alfio Manasseri, autore

Alfredo Muscatello, docente della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine

Introduce e modera:

Elena Trunfio, Il cerchio dell’immagine