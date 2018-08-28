Mercoledì 29 agosto 2018, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto della quarta edizione del progetto “Quattro passi … nel mondo antico”, ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone, promuove il decimo incontro “I culti misterici nella Roma Imperiale nel I° Secolo d. C.”.

Il progetto culturale si prefigge di fare conoscere il mondo antico, latino e greco in particolare, attraverso gli autori più significativi. Dopo i saluti di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria e l’introduzione di Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, relazionerà il prof. Nicola Catalano, già Dirigente Tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione. Il relatore con il contributo di numerose slides illustrerà l’origine, la diffusione e le caratteristiche dei culti di tipo misterico che si propagarono nella Roma Imperiale.