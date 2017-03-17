Al Cilea lo spettacolo benefico ‘Un cuore di cioccolata’ con tanti artisti reggini

Grande ritorno al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dopo tanti anni di assenza per gli Angeli Bianchi, che quest’anno insieme all’associazione culturale OPERA, presieduta dall’avv. Giuliana Favara, realizza nuovamente uno spettacolo di alto livello culturale.

La manifestazione, ideata da Maurizio Albanese, nasce per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di uova di cioccolata per i bambini in degenza presso il reparto di chirurgia pediatrica del policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria dove la stessa associazione svolge volontariato quotidianamente dall’ottobre 2013, e reparto pediatrico degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Lirica, teatro e ballo saranno gli ingredienti vincenti della serata, presentata dal duo inedito Irma Imedazde, splendida modella internazionale, e Maurizio Albanese, stravagante fondatore di angeli bianchi onlus, spalleggiati dalla valletta Aida Floccari, miss angeli bianchi 2016.

Tanti artisti reggini, dunque, uniti per un unico scopo: la beneficenza. Un cuore di cioccolata nasce dal progetto ideato dal presidente di Angeli Bianchi onlus, che ormai da 7 anni, nel periodo pasquale, raccoglie fondi per acquistare e donare uova di Pasqua ai bambini in degenza presso i reparti pediatrici reggini. Dunque grandi artisti reggini a teatro per questa serata, come il grande tenore reggino Aristarco Caserta accompagnato dalla pianista Maria Cristina D’Aquì, il soprano Chiara Marino accompagnata dalla maestra Francesca Ravenda, la scuola di danza ASD DIVINA della maestra Mariarosa Verduci, la società di ginnastica ritmica RESTART, un corto teatrale L’ONDA VERDE con gli attori Adriana Eloise-Francesco Sgro-Marcello Rogolino, la scuola di ballo JAZZ BALLET SCHOOL del maestro Filippo De Salvo, inoltre ci sarà la presentazione della squadra di calcio a 5 femminile ANGELI BIANCHI da poco reduce di un importante sponsorizzazione col Bocale-Admo e premi a personaggi che si sono distinti nel mondo della cultura (dott. Edoardo Lamberti Castronuovo), spettacolo (Peppe Piromalli), sport (dott. Maurizio Condipodero) e solidarietà (coordinamento The Help Center).

La presidenza di Angeli Bianchi onlus, si dice “felicissima di aver accanto quest’anno i giovani dirigenti dell’associazione culturale OPERA, senza i quali non sarebbero tornati al teatro Cilea, visti i grandi sacrifici che servono per realizzare un evento così importante, i ragazzi presieduti dall’avv. Giuliana Favara sono fantastici e si sono attivati da subito per la riuscita dello spettacolo, una divisione dei compiti tra associazioni perfetta, a cui vanno i ringraziamenti personali del presidente Maurizio Albanese. Ora non resta che partecipare sabato 18 marzo 2017 al teatro Cilea di Reggio Calabria per vedere lo spettacolo, con inizio alle ore 18:00. Un doveroso ringraziamento al meraviglioso corpo dei Vigili Del Fuoco di Reggio Calabria”. Per info: assoangelibianchi@hotmail.it o 0965.022592.