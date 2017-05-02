Al FAMaG i laboratori per bambini ‘A spasso nella Magna Grecia’

I bambini protagonisti del progetto ludico – didattico “A spasso nella Magna Grecia”, un percorso suddiviso in cinque laboratori tematici curati dall’associazione ludico – educativa “L’Elefante” e inseriti nell’ampio programma del festival delle Arti della Magna Grecia, progetto culturale ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e finanziato con i fondi PISU della città di Reggio Calabria.

I laboratori, rivolti a bambini dai 6 ai 12 anni, si svolgeranno dal 6 maggio al 15 luglio nei principali siti culturali della città di Reggio Calabria, con l’obbiettivo di far conoscere ai bambini il mondo magno greco e promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico della nostra città favorendo nelle giovani generazioni curiosità, sensibilità e rispetto dei beni culturali.

All’interno dei siti, i bambini potranno vivere un’esperienza originale nella storia attraverso numerose attività creative, ludico – didattiche, visite guidate e lezioni interattive curate da animatrici e archeologi esperti dell’associazione “L’Elefante”.

Piccoli Ceramisti alla pinacoteca civica

Il primo appuntamento dal titolo “Piccoli Ceramisti” si svolgerà il 6 maggio alla pinacoteca civica con inizio alle ore 15,30. L’obiettivo di tale attività è quello di far conoscere ai bambini le arti figurative tipiche dell’antica Grecia, attraverso la visione di immagini di alcuni vasi dipinti conservati al Museo Archeologico di Reggio Calabria potranno accostarsi ad alcune tecniche pittoriche, in particolare quella a figure nere e quella a figure rosse da sperimentare nell’ambito del laboratorio.

Il secondo appuntamento dal titolo “Costruttori di Viae” si terrà il 10 giugno presso gli scavi di Piazza Italia, con un percorso didattico e creativo per far conoscere ai giovani archeologi i sistemi di progettazione di una tipica strada greca e cimentandosi nella riproduzione di un tratto di strada secondo i criteri utilizzati in quell’epoca.



Eracle e i suoi piccoli aiutanti a Ecolandia

Il 24 giugno al parco di Ecolandia, negli spazi dell’antico forte, si svolgerà il laboratorio “Eracle ed i suoi piccoli aiutanti” un percorso ludico per far scoprire uno dei miti al quale è collegata la nascita di Reggio, quello di Eracle. In questa sorta di grande gioco i bambini saranno invitati a superare 6 delle 12 fatiche che caratterizzano questo mito e la squadra vincente riceverà un frammento della moneta di Reggio risalente al VI sec. a. C. che reca la figura dal bue androposopo ed in alto un grillo, simbolo di tale leggenda.

I laboratori conclusivi si svolgeranno l’8 e il 15 luglio con inizio alle 16,00 all’interno delle sale del Castello Aragonese con due percorsi tematici: “Persefone e i Pinakes”, dove i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una tavoletta Pinakes e la messa in scena di un frammento del mito di Persefone, dea principe di Locri, luogo di rinvenimento dei reperti oggi custoditi al Museo di Reggio Calabria.



Nel laboratorio conclusivo dal titolo “Archeologi per un dì”, i bambini si trasformeranno in piccoli archeologi pronti a scavare, documentare e fotografare i reperti che verranno portati in luce all’interno di uno scavo archeologico creato appositamente per l’iniziativa.

Come partecipare ai laboratori

Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi compilando il modulo sul sito www.festivalartimagnagrecia.it e inviandolo a info@festivalartimagnagrecia.it o consegnandolo brevi manu presso la sede dell’associazione “L’Elefante” in viale Calabria n° 74 – Reggio Calabria.