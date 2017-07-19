Al Funny Club la musica rock della Blaskom Band

Prosegue al Funny Club la rassegna “Il Festival della Musica“. Gli appuntamenti, che hanno preso il via il 30 giugno, continueranno fino al mese di agosto. La terrazza della nota pizzeria reggina ha già visto andare in scena alcune cover band locali, tra cui Amodonostro, Battisti 4ever e The Lizard.

Questo Venerdì lo scettro passa Blaskom la tribute band fondata in onore del cantautore che ha fatto la storia della musica italiana: Vasco Rossi. I cinque musicisti Davide Laganà (batteria e voce), Edoardo Pedà (voce), Tonino Crea (basso), Fortunato Trefiletti (chitarra) e Sergio Rindone (tastiere e voce) sono ormai diventati un gruppo sempre più affermato nella provincia di Reggio Calabria e in Calabria.

L’appuntamento è per Venerdì 21 Luglio alle ore 21 per godere di una serata all’insegna della musica rock e del buon cibo.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

il 21 Luglio con Blaskom – tributo Vasco Rossi

il 28 Luglio con Faber Quartet – tributo De Andrè

il 4 Agosto con Manna&Rino – tributo Mannarino e Rino Gaetano

l’11 Agosto con Evolution – tributo Pink Floyd

il 25 Agosto con Groove 4Good – cover band di musica internazionale

Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale.

Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni venerdì per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247

