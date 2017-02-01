Al GOEL l’Ostello di Locri confiscato alla ‘ndrangheta

GOEL si aggiudica l’Ostello della Gioventù di Locri. Il bene, confiscato nel 2005 alla ‘ndrangheta, era stato ristrutturato dall’amministrazione comunale di Locri con i fondi sociali del PON Sicurezza nel 2009. Assegnato oggi a GOEL diventerà un Ostello di Turismo Responsabile e verrà ribattezzato “LOCRIDE”, in onore a questa terra dignitosa e martoriata di cui aspira a diventare un simbolo di riscatto.

La gara di assegnazione

La prima gara di assegnazione gratuita, pubblicata il 9 aprile del 2016 e rivolta agli enti non-profit, era andata deserta nello sconcerto generale. Di fronte a ciò il Gruppo GOEL ha deciso di assumersi la responsabilità sociale di presentarsi alla nuova gara tentata dal Comune di Locri che, con il suo sindaco Giovanni Calabrese, non si da per vinto e, con l’avviso pubblico del 27 ottobre 2016, ripropone agli enti non-profit del territorio il bando per l’affidamento decennale della struttura situata nella città capoluogo della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Due sono le candidature stavolta presentate e GOEL si aggiudica il bene che ritorna dunque alla collettività nel sano e giusto spirito della legge sui beni confiscati, dimostrando che la Locride e la Calabria non demordono e non si piegano ad alcun timore.

Il progetto presentato da GOEL, operando in collaborazione con il Comune di Locri, cercherà di promuovere uno sviluppo turistico e sociale che restituisca valore al territorio in una modalità esattamente opposta e contraria all’usurpazione mafiosa che, invece, paralizza lo sviluppo e crea disoccupazione e precarietà per tutti. L’ostello “LOCRIDE” è una struttura ricettiva nuova e moderna di cinque piani con ascensore, in grado di ospitare fino a 45 persone.

Come è fatto l’ostello

Dispone di comode e luminose camere con bagno e balcone di max tre posti letto, ambienti comuni declinati alla socializzazione e alla convivialità, come il grande soggiorno con cucina, la sala per le attività sociali, l’internet-point, la lavanderia e l’ampio terrazzo/solarium all’ultimo piano. L’Ostello “LOCRIDE” di GOEL, sarà una struttura ricettiva di alta qualità, ideata per una green experience, orientata alla responsabilità ecologica del soggiorno, ideale per una proposta di viaggio esperienziale, dove gli ospiti creano amicizie con gli altri viaggiatori e con le persone del territorio. La struttura è in pieno centro nella città di Locri, in via Garibaldi, a 1.600 metri dal mare e a 1.200 metri dalla stazione ferroviaria.

L’Ostello sarà proposto sul mercato dal tour operator del Gruppo “I Viaggi del GOEL” ( agenzia@turismo.responsabile.coop – http://turismo.responsabile.coop ) che potrà essere contattato direttamente da singoli, gruppi e comitive, italiani o stranieri, sia per soggiornare nel comodo Ostello che per fruire delle proposte di turismo responsabile de “I Viaggi del GOEL”. Beneficerà inoltre del partenariato di AITR (Associazione Italiana di Turismo Responsabile), dell’AIG (Associazione Italiana Ostelli Della Gioventù) e del network del Forum Nazionale della Gioventù. Il tour operator “I Viaggi del GOEL” propone da tempo itinerari di turismo responsabile utilizzando strutture ricettive che, nel rispetto dei lavoratori, dell’ambiente e della legalità, si caratterizzano per l’alta qualità del servizio e la totale estraneità ai circuiti mafiosi. Gli itinerari di viaggio sono orientati a trasmettere ai giovani viaggiatori il valore dell’esperienza in un territorio ricco di storia e bellezza, stretto tra montagna e mare, con un clima straordinario ed una storia tutta da scoprire e sono sviluppati attorno a cinque itinerari tematici, sperimentati con successo dal tour operator: legalità, spiritualità, artigianalità e tradizione, natura in movimento, gastronomia e agricoltura biologica.

Chi è GOEL

GOEL-Gruppo Cooperativo GOEL è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali che operano per il cambiamento e il riscatto della Calabria. GOEL (www.goel.coop) nasce per produrre cambiamento vero nel territorio e opera per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate dando lavoro a tante persone disoccupate. Il Gruppo si oppone attivamente alla ‘ndrangheta, non solo denunciandone la presenza e l’operato, ma dimostrando che l’etica non è una scelta di retroguardia per “animi nobili”, ma può rappresentare una risposta efficace e di qualità. Il Gruppo gestisce, tra le altre, anche le seguenti attività: CANGIARI, il primo marchio etico nel segmento alto della moda italiana, che valorizza la tessitura a mano calabrese, utilizzando tessuti e filati biologici, facendo inserimento lavorativo di persone svantaggiate; GOEL Bio, cooperativa sociale agricola che raccoglie i produttori che si oppongono alla ‘ndrangheta e che garantiscono una condotta aziendale etica e alta qualità del prodotto; I Viaggi del GOEL, proposte di turismo responsabile, con strutture che garantiscono alta qualità del servizio e totale estraneità ai circuiti mafiosi. GOEL Si occupa inoltre di: sviluppo locale, multimedialità e comunicazione, servizi sociali e sanitari.