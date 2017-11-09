Le opere di Enrico Meo e Maria Teresa Oliva nella Sala Mostra del plesso Preti: l'esposizione si apre venerdì 10 novembre e resta visitabile fino al 10 dicembre

Con la mostra “Il potere educativo dell’arte” organizzata presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, si realizza un “flusso culturale” tra il mondo artistico, i giovani e la comunità cittadina.

Il Dirigente Scolastico, avv. Albino Barresi, consapevole dell’importante ruolo che l’arte svolge nella società, accogliendo la volontà di alcuni docenti, rinnova e inaugura quest’anno la Sala Mostra del plesso Preti per dar luogo a eventi che possano far convergere nella struttura scolastica personalità di spicco del mondo artistico culturale, e favorire appassionanti incontri e momenti attivi di coinvolgimento per gli allievi desiderosi di conoscere e crescere in percorsi creativi attinenti ai vari piani di studio.

Meo e Oliva: pittura e scultura a confronto

Le opere d’arte da sempre non solo testimoniano i momenti celebri del passato ma richiamano ai valori universali di ogni tempo e quindi anche del nostro presente in cui artisti come Enrico Meo e Maria Teresa Oliva sentono di far transitare la loro esperienza attraverso un’esposizione con l’obiettivo di integrare l’arte nelle cornici istituzionali.

In questa potente rassegna la sensibilità pittorica e la raffinatezza scultorea diventano un perfetto transito metafisico tra conoscenza e percezione; con le opere esposte, Meo scuote e inquieta, Oliva placa e intriga – entrambi mettono in luce bellezza e criticità proiettando visioni che non inducono semplicemente al guardare ma bensì al vedere cose che nella natura meravigliosa esistono e che spesso non si riesce a cogliere pienamente.

La Mostra organizzata dalla professoressa Anna Maria Calella, realizzata con la preziosa collaborazione dei docenti Roberta Filardi e Salvatore Palmeri e dalla curatrice Alessandra Meo si aprirà domani, venerdi 10 novembre e sarà visitabile fino al 10 dicembre 2017.