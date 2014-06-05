Al liceo ‘Da Vinci’ la XVII edizione della consegna delle Borse di studio intitolate alla memoria del giudice ‘Antonino Scopelliti’

I valori della giustizia, della solidarietà e dell’equità sociale, al centro degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso indetto dal plesso scolastico reggino.

La XVII edizione della cerimonia di consegna delle Borse di studio “Antonio Scopelliti” , si svolgerà venerdì 6 giugno (ore 16:00), presso l’aula Magna del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. L’incontro promosso dal Dirigente Scolastico Giuseppina Princi, su volere della famiglia del compianto giudice, è finalizzato all’attribuzione di Borse di studio intitolate al Magistrato reggino Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991.Il concorso ha coinvolto gli Istituti di secondo grado della Provincia di Reggio Calabria. I temi sono stati esaminati da una Commissione di docenti del liceo presieduta dal Dirigente Scolastico. Le Borse di studio sono state erogate dalla famiglia Scopelliti, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dall’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Reggio Calabria. In apertura Giuseppina Princi, Dirigente Scolastico del liceo scientifico “L. Da Vinci”, illustrerà il progetto che ha visto l’istituto, quale punto di riferimento nella promozione della cultura della legalità, della solidarietà e dell’equità sociale. La scuola, in quanto agenzia educativa, insieme alla famiglia e le associazioni, nelle sue diverse articolazioni e segmenti, è uno strumento, ma anche un luogo in cui diffondere i valori della giustizia, della vicinanza e della parità sociale, proprio perché la stessa è improntata ad offrire opportunità alternative a quelle criminali, formando e indirizzando i ragazzi nel percorso umano e professionale. Alla cerimonia interverranno: Giuseppe Raffa, Presidente Provincia Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo, assessore alla cultura e legalità Provincia Reggio Calabria, Gaetano Chiusolo, Commissario Prefettizio comune di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, Prefetto di Reggio Calabria, Guido Longo, Questore di Reggio Calabria, Giovanna Cusumano, Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità, Daniela De Blasio, Consigliera di parità Provincia di Reggio Calabria, Pasquale Catanoso, Rettore Università Mediterranea. Inoltre, sono previste due relazioni, la prima dell’avvocato Natale Polimeni, difensore parte civile della famiglia Scopelliti, sul tema “Giudicare Ieri” , mentre Tommasina Cotronei, Magistrato presso la Corte D’Appello del Tribunale Reggio Calabria, relazionerà sul tema “Giudicare Oggi”.Le conclusioni saranno affidate a Federico Cafiero De Raho, Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria. I lavori saranno moderati dalla giornalista Daniela Gangemi. Sono previsti alcuni intermezzi musicali, con l’esibizione del Coro del Liceo “Be Free” , diretto dal docente e Maestro Maria Luisa Fiore, e un Concerto da Camera.