Lunedì 20 novembre, alle ore 16,00, nei locali dell’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, sarà ospite il produttore cinematografico Sergio Manfio, fondatore del “Gruppo Alcuni“, una tra le maggiori e più importanti case di produzione di cartoni animati d’Europa. L’illustre personaggio, presenterà alcune scene in anteprima dell’ultimo film della famosa casa di produzione, dal titolo “Leo Da Vinci missione Monna Lisa” che uscirà in tutte le sale italiane il prossimo 11 gennaio. Il film, in tre D, si intitola “Leo Da Vinci missione Monna Lisa”, racconta la vita del giovane Leonardo, tra invenzioni straordinarie e l’incontro avventuroso con la bella Lisa.

Diverse le produzioni dei fratelli Manfio. La serie di animazioni e lungometraggi prodotti, sono oggi venduti in 132 Paesi nel mondo (USA, Canada, Europa, Cina, Giappone, Russia), sono di loro produzione le belle serie animate: “Cuccioli“(in coproduzione con Rai Fiction), “Leonardo”, “Eppur si muove”, ed ancora i lungometraggi cinematografici: “Il paese del vento” (2014), “Il codice Marco Polo” (2010).

Le collaborazioni del Gruppo Alcuni

Il Gruppo Alcuni collabora con l’UNESCO per i progetti: “Un disegno per la pace” e “H2Ooooh!

” sulla tutela del patrimonio idrico mondiale; in collaborazione con le Nazioni Unite, UNESCO Venice Office e FAO e Rai Fiction, realizza la serie: “Leonardo Expo”, che parla di produzione e consumo di cibo. Sono attualmente in lavorazione i lungometraggi animati “Leonardo” e “Mini Cuccioli”.

L’agenzia produce anche trasmissioni televisive come ” Ciak Junior”, un format ideato nel 1990 ed esportato in ventotto paesi con più di 500 film realizzati.

Il laboratorio permanente nel liceo

L’importante casa di produzione ha accolto la proposta del dirigente scolastico prof.ssa Princi di investire al Sud, realizzando, nei locali del liceo, un laboratorio permanente, un’impresa di produzione cartoni animati seguito dai docenti referenti Antonino Sergi, Domenica Strano e Maria Luisa Plutino e supervisionato dai fratelli Manfio, con l’obiettivo di coltivare i talenti offrendo, eventuali opportunità di lavoro. Ed il primo laboratorio avrà inizio nella giornata di martedì in cui Sergio Manfio si fermerà a Reggio per conoscere e tenere lezioni, nei locali del laboratorio di Arte del liceo, proprio agli studenti inseriti nel progetto “Scuola Animata” che hanno avuto la fortuna di iniziare questa nuova avventura.

Nell’ambito dell’incontro sarà presentato anche il cortometraggio del film animato “La citta’ riflessa” che ripercorre il mito della fondazione di Reggio in forma romanzata, promosso dal liceo “Leonardo da Vinci” in rete con l’istituto comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” e con l’Università Mediterranea – Dipartimento d’Arte; il cartone realizzato dagli studenti, sarà proiettato giovedì 22 marzo 2018 alle ore 11.00 presso il Cinema Massimo di Torino, in quanto selezionato per partecipare al Concorso della XIX edizione del Sottodiciotto Film Festival & Campus.

Gli ospiti della cerimonia

Alla cerimonia interverranno i partner del progetto: prof.ssa Giuseppina Princi dirigente scolastico del liceo, prof.ssa Orsola Latella, Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte”, Pasquale Catanoso Rettore Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria, il prof. Gianfranco Neri, Direttore del Dip.

D’Arte dell’Università Mediterranea. Le autorita’ tra cui Nicola Irto Presidente Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro Consigliere Regionale, Edoardo Lamberti Castronuovo Consigliere della Città Metropolitana.

L’invito a partecipare oltre agli studenti e ai genitori è esteso alla cittadinanza.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Daniela Gangemi