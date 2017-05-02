Al liceo da Vinci il P.M Lombardo inaugura ‘Il Gemellaggio continuo… la Rete delle Scuole Antimafia’

Gli studenti del Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria in occasione del 25esimo anniversario delle Stragi di Palermo, parteciperanno all’inaugurazione del progetto “Il Gemellaggio continuo… la Rete delle Scuole Antimafia” per dibattere sul tema: “Le mafie in Italia e non solo, a 25 anni dalle stragi di Palermo”, martedì 2 maggio presso l’Aula Magna del Liceo “Leonardo Da Vinci” dalle ore 10:15 alle 12:30.

L’iniziativa organizzata in rete con l’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Torino, in collaborazione con Libera Piemonte e l’Ass. Culturale Falcone e Borsellino (AntimafiaDuemila) e con il Patrocinio della Città di Torino e con il Liceo “Santi Savarino” di Partinico (PA) vedrà gli istituti coinvolti interagire in video conferenza secondo il seguente programma:

Reggio Calabria

Saluti dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi,.

Relazione Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Lombardo

Modera dott. Giorgio Bongiovanni direttore di “AntimafiaDuemila”

Palermo

Saluti dirigente scolastico

Relazione giornalista Aaron Pettinari

Torino

Saluti dirigente scolastico

Relazione pm dott. Roberto Sparagna

Seguirà dibattito e confronto fra gli studenti di realtà diverse.