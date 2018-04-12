Al Lido Comunale al via le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta
Da lunedì 16 aprile i residenti di Pineta Zerbi, Tremulini ed Eremo possono ritirare gratuitamente il kit al Lido Comunale, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18
12 Aprile 2018 - 13:57 | di Eva Curatola
Continua il cammino della raccolta differenziata porta a porta nella città di Reggio Calabria. A completamento del percorso avviato dal 2015, come annunciato durante la scorsa conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, da lunedi 16 aprile 2018 inizieranno le consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta per i residenti dei quartieri di PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO, che dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento in corso di validità attestante la residenza nei quartieri interessati dal nuovo servizio.
L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.
Da giorno 16 aprile 2018, tutti i cittadini residenti nei quartieri di PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO sono invitati a recarsi presso il LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 15:00 ALLE 18:00. Le consegne presso le precedenti sedi di consegna sono momentaneamente sospese.
Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria
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