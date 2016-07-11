Al Mahè il concerto della ‘Faber Quartet’

Giovedì 14 Luglio dopo le 22:30 presso il lido Mahè sul lungomare Falcomatà (RC) lo spettacolo “De Andrè…Un viaggio” dei “Faber Quartet” concerto tributo a Fabrizio De Andrè.

I Faber Quartet sono una delle band più prolifiche ed apprezzate d’Italia, con tantissimi premi conseguiti nei festival dedicati a De André, tra cui il riconoscimento dalla Fondazione De Andrè, infatti la band durante i concerti esegue i brani con un sound dagli arrangiamenti fedeli a gli originali.

Il tour “De Andrè…Un viaggio” rappresenta un percorso musicale tra i brani più belli del cantautore genovese, per ripercorrere la filosofia, le emozioni, sogni e fantasie del grande Faber, la formazione è composta da Bruno De Benedetto alle tastiere, Mimmo Condello alla batteria, Alberto Garreffa alle chitarre e Marco Pinto alla voce e al basso, quest’ultimo è sorprendente il timbro di voce che si avvicina a quello di De Andrè, grazie a questa peculiarità l’esecuzione dei brani sembra un vero salto nel passato.