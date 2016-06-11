Al Mahè il concerto #Rino35th

Giovedì 16 giugno presso il lido Mahè sul lungomare dopo le 22.30 si terrà il concerto #Rino35th in memoria di Rino Gaetano l’artista di origini calabresi dalla voce ruvida, da molti definito come un genio della musica d’autore italiana, ospiti la band Manna&Rino cover (Rino Gaetano e dell’emergente Alessandro Mannarino).

Il concerto #Rino35th è organizzato dagli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria MΣDITΣRRANΣA per celebrare il grande cantautore scomparso 35 anni fa che ancora vive nei nostri cuori.

Chi era Rino Gaetano

Rino Gaetano muove i suoi passi come artista nell’Italia degli anni 70 l’era dei cantautori con la chitarra acustica, del dibattito politico, delle proteste operaie e studentesche, ma lui era diverso come la sua musica ironica e rivoluzionaria alla stesso tempo. La sua arte all’epoca non venne compresa fino in fondo, ma come tanti geni del bel paese rivalutata qualche decennio più tardi conferendo all’ormai defunto cantautore lo status di artista di culto.

Il segreto di Rino è stato nella sua capacità unica di coniugare un’impareggiabile attitudine all’ironia con una graffiante satira politico/sociale dai testi leggeri e disimpegnati, che oggi lo rendono sempre attuale nonostante il tempo.

La band Manna&Rino

BIO BAND MANNA&RINO

La band nata nel Gennaio 2010, vanta numerosi successi tra concerti, festival, e nelle piazze di tutta l’Italia, vista la grande richiesta, da parte del pubblico creano la band Manna&Rino che reinterpreta in una nuova forma i successi di Rino Gaetano e dell’emergente Alessandro Mannarino.

I Manna&Rino fin dalla loro formazione ottengono subito un incredibile successo, grazie anche alle loro capacità, infatti vantano prestigiose collaborazioni con personaggi del panorama musicale Italiano.