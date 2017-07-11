Al Limoneto l’unica tappa al Sud di Ricky Jo, siete pronti a bailar come el Papu? – VIDEO

Il ritmo dell’estate vi aspetta, non potete scappare alla danza del Papu. Il tormentone del calciatore dell’Atalanta spopola ormai su tutti i social. La hit di Gomez e quelli de “Gli Autogol” nata a maggio in seguito al rituale calcistico dell’attaccante esterno si è presto trasformata in una danza.

Ricordiamo il video che ha dato il via al tutto di Gomez e Borriello che danzano in discoteca. E in seguito la hit in collaborazione con gli youtubers più comici del momento, che hanno allietato le giornate degli appassionati di Serie A con le loro imitazioni.

Ricky Jo e i Talento Havana

La Danza del Papu arriva fino a Reggio Calabria grazie al cantante Ricky Jo, che insieme al dj e al corpo di ballo forma i Talento Havana. Il gruppo ha un repertorio ricco ed internazionale. Nel loro passato ci sono infinite presenze, con musiche latine che rappresentano il cuore della latinità in Italia.

Ricky Jo ha sostenuto tournèe in tante parti d’Italia e grazie alle sue abilità vi strapperà probabilmente un sorriso e un applauso.

Data e luogo della serata

Klub e Limoneto in collaborazione con Salsa Reggio e City Now presentano infatti come unica tappa al Sud Italia l’inimitabile RICKY JO.

L’appuntamento è per venerdi 14 Luglio presso il Limoneto di Reggio Calabria.

Ad aprire la serata i Velk, Maurilio Pizzi (Voce e Chitarra), Filippo Carditello (Basso) e Giovanni Campolo (Batteria).

Siete pronti a bailar como el Papu?!



Info / Tickets / Tables Davide 339/6439659 Salvatore 393/4376449 QUI L’INVITO DI RICKY JO AGLI AMICI DI CITYNOW.IT