Al Lo Presti di Gallico la giornata della solidarietà in memoria delle vittime di Amatrice

Si disputerà al Lo Presti di Gallico Superiore, la giornata della solidarietà in memoria delle vittime di Amatrice, che riceveranno il ricavato della manifestazione, interamente in beneficenza.

Saranno Audax Ravagnese, Archi Calcio, San Giorgio Calcio, Bocale ADMO e Real Gioia Tauro le cinque squadre unite nel segno della solidarietà. L’offerta all’ingresso è facoltativa, non c’è una quota fissa, e l’intero incasso verrà devoluto in favore della popolazione colpita dal terremoto. Si attende una massiccia partecipazione.

Saranno presenti anche alcune emittenti televisive e radiofoniche, che in questi giorni confermeranno la loro partecipazione all’evento. Ulteriori aggiornamenti sull’organizzazione e sul carattere dell’iniziativa, seguiranno nei prossimi giorni. Alla manifestazione aderiranno anche le Istituzioni: presente l’Assessore dott. Nino Zimbalatti, in rappresentanza anche del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà.