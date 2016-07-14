Al Mahè l’emozionate concerto dei Faber Quartet con ‘De Andrè… Un viaggio’
I Faber Quartet in concerto al Lido Mahè con De Andrè... Un viaggio, un percorso tra i brani più belli del cantautore genovese dopo le 22.30
14 Luglio 2016 - 13:01 | di Vincenzo Comi
Questa sera dopo le 22.30 presso il Lido Mahe sullo splendido lungomare di Reggio Calabria l’emozionate concerto dei Faber Quartet con lo spettacolo “De Andrè…Un viaggio” un percorso musicale tra i brani più belli di Fabrizio De Andrè, per ripercorrere la filosofia, le emozioni, sogni e fantasie del grande cantautore genovese.
Sul palco salgono Bruno De Benedetto alle tastiere, Mimmo Condello alla batteria, Alberto Garreffa alle chitarre e Marco Pinto alla voce e basso, eseguiranno i brani dell’intramontabile Faber con la stessa passione che li han fatto ricevere i premi più importanti tra cui il riconoscimento dalla Fondazione De Andrè.
Inoltre stasera i Faber Quartet presenteranno il loro tour estivo, con calendario ricco di date in diverse località, e con la voglia di trasmettere al proprio pubblico un concerto che sarà il giusto connubio tra musica e poesia.
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