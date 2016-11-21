Al MAM di Cosenza ‘La Fiera del Disco’

Il 26 e 27 novembre il MAM di Cosenza ospita La Fiera del Disco: vinili, cd, memorabilia, una mostra sui Queen e il mercatino vintage

Il MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri – ubicato nello storico palazzo della Cassa di Risparmio in corso Telesio, cuore del centro storico di Cosenza, nelle giornate del 26 e 27 novembre ospiterà La Fiera del Disco. Un’immersione totale nella storia della musica, una due giorni per riassaporare e riscoprire la magia del vinile in un bellissimo spazio museale. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Gli standisti e i generi musicali

Grazie al ricco parterre di standisti, provenienti da diverse città d’Italia, La Fiera del Disco soddisferà tutti i generi musicali: pop e rock anni 60/70 con particolare attenzione al progressive inglese ed italiano a cura di Ugo Trapani da Catania, new wave alternative punk e post punk saranno proposti da Sonatine Dischi di Cosenza. Elettronica, house, minimal, tecno e disco è il genere prevalentemente trattato da Vinyl Zone di Taranto. Jazz, Blues e sonorità raffinate con Mario Falcone da Cosenza, il garage anni 60 e 80 curato da Discordia, e poi ancora Ermanno Franchini da Pescara, Damianio Feliceti da Barletta, Mini Amato da Lecce e tanti altri.

All’interno della Fiera del Disco si potrà, inoltre, assistere ad una mostra tematica sui Queen a cura del Queen Museum di Ferdinando Frega che proporrà dischi rari e memorabilia dello storico gruppo inglese e si potranno ammirare ed acquistare le bellissime tele di Qbe da Reggio Calabria e le colorate locandine di concerti e films della Galleria Psicoattiva di Lecce.

La Fiera del Disco sarà ad ingresso gratuito ed aperta al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 16 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 10 alle ore 21.

Il Mercatino Vintage in Corso Telesio

Nella giornata di domenica 27 dalle ore 10 alle ore 21 lungo Corso Telesio si terrà il Mercatino Vintage Arts & Crafts, realizzato in collaborazione con Antiquando e Ops…L’arte in corso. Artigianato, oggettistica, abbigliamento vintage e molto altro ancora sarà disponibile nei numerosi stand che verranno allestiti per l’occasione.

Un immancabile appuntamento culturale per gli appassionati di vinili e di musica, per i turisti e l’intera cittadinanza che oltre a godere delle numerose attrattive proposte dalla manifestazione potranno approfittare dell’iniziativa per scoprire o riscoprire le bellezze del centro storico del capoluogo bruzio.

L’intera manifestazione è ideata, promossa e finanziata da Discordia, Be-Alternative Eventi e MK Live ed è supportata dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cosenza