Al MaRc il convegno internazionale ‘L’antichità nel regno’
Dal 26 al 30 aprile al museo reggino il convegno internazionale su archeologia, tutela e restauri nel Mezzogiorno preunitario
19 Aprile 2017 - 18:06 | di Pasquale Romano
Venerdì 21 aprile alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze del Museo, è convocata la conferenza stampa di presentazione del Convegno internazionale di studi “L’antichità nel regno. Archeologia, tutela e restauri nel Mezzogiorno preunitario” che si svolgerà dal 26 al 30 aprile al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
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