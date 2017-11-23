Questa sera, al MìDA, il primo appuntamento mensile con la giustezza automobilistica di Ultramobile: Dalla Mini al Mini. Le figlie bellissime dell’era di Alec Issigonis, capace di disegnare la Mini sulla tovaglia di carta del bar, aka tovaglia di Pavia, e dell’era di Dante Giacosa, fermo oppositore di tutto ciò che non fosse una 500, o che non fosse semplicemente suo.

Tant’è vero che, per amor di minità, anche la 126 sarà al centro dell’analisi che inizierà oggi e che, per tutto il mese di dicembre, sarà al centro delle attività di Ultramobile, a titolo di anticipazione del libro omonimo, la cui uscita è fissata al 15 dicembre 2017, per le edizioni Ultramobile. Quale motivo migliore per festeggiare questo annuncio, se non in una delle città che accolgono il maggior numero di Fiat 500 nel parco circolante, al Mondo?

Si parla di Reggio Calabria, naturalmente. E si parla del luogo più esclusivo, affacciato sulla splendida piazza del Duomo: il MìDA. Selectronic musicale di Enzo Bollani.

MìDA | Bar Wind & Mixology via San Francesco di Paola, 1. Reggio Calabria. Infoline: +39 331 43 77 033