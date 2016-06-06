Al Morelli l’inaugurazione dell’ambulatorio Odontoiatrico del Centro Emofilia

L’Associazione Emofilici di Reggio Calabria Onlus è lieta di comunicare che il giorno 08 giugno 2016, alle ore 15,30, avverrà l’inaugurazione, dell’Ambulatorio Odontoiatrico del Centro Emofilia presso il presidio ospedaliero “Morelli”.

L’inaugurazione rappresenta un momento importante per la sanità nazionale: il Centro Emofilia – Servizio di Emostasi e Trombosi – di Reggio Calabria sarà il primo in Italia ad avere annesso un ambulatorio odontoiatrico completamente dedicato a pazienti emofilici e coagulopatici, e, per tale motivo, rientrerà in un protocollo d’impiego promosso dalla Clinica Odontostomatologica del Policlinico Umberto I di Roma, diretta dal Prof. Francesco Riva, specializzata nella pratica odontoiatrica chirurgica e protesica applicata al paziente emofilico e coagulopatico.

Il progetto e chi ha contribuito a realizzarlo

Il progetto dell’ambulatorio odontoiatrico nasce circa un anno e mezzo fa, ed è stato possibile realizzarlo grazie all’impegno ed alla collaborazione dell’Associazione Emofilici di Reggio Calabria Onlus ed il suo segretario Paolo Arrigo, del Centro Emofilia – Servizio di Emostasi e Trombosi e il responsabile Gianluca Sottilotta, del direttore generale dell’azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” Frank Benedetto, del direttore sanitario Italia Albanese, del dirigente ASP di Reggio Calabria Domenico Carbone e dell’Ufficio Tecnico e di Manutenzione dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria.

L’azienda farmaceutica BIOVIIIx s.r.l. ha donato al nuovo ambulatorio tutti i macchinari, le attrezzature ed i mobili necessari ad assistere i pazienti.

La gestione dell’ambulatorio e l’informazione ai pazienti

L’ambulatorio di odontoiatria sarà affidato, nella sua gestione pratica, alla dott.ssa Alessandra Albanese. La sua attività professionale non sarà solo rivolta all’esercizio delle varie pratiche odontoiatriche, ma tratterà anche un importante programma, rivolto ai pazienti, d’informazione sull’importanza dello svolgimento di una corretta pratica d’igiene orale coinvolgendo, soprattutto, i pazienti emofilici adolescenti e le famiglie dei bambini emofilici.

La realizzazione dell’ambulatorio odontoiatrico dedicato ai pazienti emofilici e coagulopatici presso il Centro Emofilia – Servizio di Emostasi e Trombosi – di Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto dall’Associazione Emofilici di Reggio Calabria OnLus nell’ottica dell’obiettivo di realizzare un costante miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.