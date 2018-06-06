Al Museo di Mileto la manifestazione ‘Tra arte e musica’
Il 21 giugno il Museo Statale di Mileto celebra la Festa della musica con il concerto Tra arte e musica, tra arie d'opera e canzoni celebri
06 Giugno 2018 - 17:16 | di Eva Curatola
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Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 21.00, il Museo Statale di Mileto diretto da Faustino Nigrelli, celebrerà la Festa della musica con la manifestazione dal titolo Tra arte e musica, atteso concerto a cura del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto (Vibo Valentia).
Si esibiranno nel suggestivo cortile del Museo che ospiterà l’evento:
Caterina Francese, soprano
Antonio Grillo, chitarra
Giuseppe Tallarico, violino
Francesco Valenzisi, violoncello
Ricco e vario il programma che propone brani immortali e di grande impatto:
O mio babbino caro
Tornami a vagheggiar
Dolce sentire
Porgi amor
Smile (Beautiful that way)
Mater Jubilaei
O del mio amato ben – Donaudy
Reginella
Torna a Surriento
Ave Maria di W. Gomez
O sole mio
Il Museo Statale di Mileto afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
Festa della musica 2018
Tra arte e musica
Museo Statale di Mileto
Mileto (Vibo Valentia)
Giovedì 21 giugno 2018 – Ore 21.00
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