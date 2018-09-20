Al Museo di Mileto un omaggio alla canzone napoletana
Sabato 22 settembre alle 19 il Museo Statale di Mileto celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un concerto dedicato ai classici partenopei
20 Settembre 2018 - 15:28 | di Eva Curatola
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Sabato 22 settembre 2018, alle ore 19.00, il Museo Statale di Mileto, guidato da Faustino Nigrelli, celebra le Giornata Europee del Patrimonio, con un’iniziativa di grande suggestione Omaggio alla canzone napoletana, atteso concerto a cura del Cantiere Musicale Internazionale.
Una scelta felice per fare del Museo un luogo di incontro fra quanti apprezzano l’arte in tutte le sfaccettature. Una politica che avvicina un’utenza diversificata verso un struttura molto amata da questa antica e importante cittadina conosciuta con l’appellativo di Capitale normanna.
Di seguito il programma previsto:
CONCERTO
“OMAGGIO ALLA CANZONE NAPOLETANA”
TE VOGLIO BENE ASSAJE
SANTA LUCIA LUNTANA
O SOLE MIO
REGINELLA
TU SI ‘NA COSA GRANDE
RESTA CU’ MME
‘A VUCCHELLA
PASSIONE
ANEMA E CORE
CU’ MME
ERA DE MAGGIO
ARTISTI
CATERINA FRANCESE – SOPRANO
ANTONIO GRILLO – CHITARRA
GIUSEPPE TALLARICO – VIOLINO
FRANCESCO SCOPELLITI – PERCUSSIONI
TOMMASO PUGLIESE – CONTRABASSO / BASSO ELETTRICO
Il Museo Statale di Mileto, diretto da Faustino Nigrelli, afferisce al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.
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