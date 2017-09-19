Al Museo Statale di Mileto il concerto ‘Canti Gregoriani tra le antiche vestigia normanne’
Il Coro Polifonico Gregorianum si esibisce nel cortile del Museo Statale di Mileto con un repertorio dal gregoriano alla polifonia, nelle Giornate Europee del Patrimonio
19 Settembre 2017 - 15:48 | di Eva Curatola
dav
Sabato 23 settembre 2017, alle ore 19.00, nel suggestivo scenario del cortile del Museo Statale di Mileto, si terrà Canti Gregoriani tra le antiche vestigia normanne, atteso concerto del prestigioso Coro Polifonico “Gregorianum” Mileto.
Nato nell’Ottobre del 1989 il coro si è esibito in concerti di notevole livello artistico e in rassegne regionali e nazionali. Ha dato apporto con la sua presenza a riti sacri tenutesi nella cattedrale di Mileto e in altre chiese della Calabria. Ha, altresì, partecipato alla Solenne celebrazione presieduta da S. Santità Giovanni Paolo II il 18 maggio del 2000 in occasione del suo 80° genetliaco e del grande Giubileo dei Presbiteri del 2000. Il 21 agosto 1994 è stato insignito del premio “Città di Mileto”. Il suo repertorio spazia dal gregoriano alla polifonia antica e moderna e alla musica profana.
Questo, di seguito indicato, il programma che presenterà nel Museo Statale di Mileto, diretto da Faustino Nigrelli.
Il programma del concerto
SALVE MATER:POLIFONIA E GREGORIANO
AVE MARIA: GREGORIANO
AVE MARIA: M° LORENZO PEROSI
BENEDICIAMO IL SIGNORE: M° ANTONINO MAUGERI
SIGNORE DELLE CIME: M° BEPI DE MARZI
U IADDUZZU: P. BERNARDO MODARO
MADONNINA DEL MARE: Elab. M° DIEGO VENTURA
ROCK MY SOUL:NEGRO SPIRITUAL
TE DEUM: M° ENRICO BUONDONNO
CALABRISELLA: Elab. M° DIEGO VENTURA
L’iniziativa è indetta nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il Museo Statale di Mileto afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
Canti Gregoriani tra le antiche vestigia normanne
Museo Statale di Mileto
Mileto (Vibo Valentia)
Sabato 23 settembre 2017 – Ore 19.00
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie